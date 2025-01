Sisu 2025: primeira parcial das notas de corte é divulgada; veja

AG Aline Gouveia

Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem até terça-feira (21/01) para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - (crédito: Juca Varella/Agência Brasil)

As parciais da notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foram divulgadas neste sábado (18/1). Segundo o Ministério da Educação, a nota de corte tem o objetivo de apenas situar os candidatos, pois ela não é uma garantia de seleção para a vaga ofertada.

Com base na nota de corte, o estudante pode alterar as opções de curso no decorrer de todo o período de inscrição, sendo considerado válido o último registro feito no sistema até as 23h59 do dia 21 de janeiro. A nota de corte do curso e a classificação parcial podem ser alteradas até o término das inscrições.

Uma vez ao dia, o Sisu calculará a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso, com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

As instituições de ensino superior participantes da seleção podem adotar pesos diferentes por tipo de provas do Enem, o que pode ocasionar pontuações diferentes de acordo com os parâmetros adotados por universidades e institutos federais.

Como acessar as parciais das notas de corte?

Para acessar as parciais das notas de corte, o candidato deve entrar no Portal único de acesso ao ensino superior, clicar em "Sisu" e depois em "consultar ofertas". É possível pesquisar as notas filtrando por curso, instituição e município.

Curso mais disputado

Para o curso de medicina, o mais disputado do país, a nota de corte em ampla concorrência no Distrito Federal é de 787,08. Há 48 vagas disponíveis para o câmpus da Escola Superior de Ciências da Saúde, na Asa Norte.

Leia também: Confira dicas para garantir uma vaga no Sisu 2025

Na Universidade Federal de Goiás (UFG), a nota de corte em ampla concorrência é 796,07, com 55 vagas. Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a ampla concorrência está em 813,10, com 160 vagas. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é de 824, 22, com 100 vagas. Na Universidade Federal de São Carlos, em São paulo, a parcial da nota de corte na ampla concorrência é 805,71, com 20 vagas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sobre o Sisu

Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem até terça-feira (21/1) para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Assim, poderá concorrer a uma das vagas ofertadas em cursos de graduação de 124 instituições públicas de ensino superior.

O resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro e pode ser consultado no boletim do candidato. Os aprovados têm entre 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino, nas quais devem verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula por meio digital ou presencial.

Também devem se informar sobre o período e o horário em que serão permitidos a entrega da documentação e demais procedimentos para a matrícula.