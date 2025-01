Sisu 2025: prazo para lista de espera vai até 31 de janeiro

FN Fabio Nakashima*

Candidatos têm até 31 de janeiro para manifestar interesse na lista de espera do Sisu 2025; convocação será feita pelas instituições de ensino entre fevereiro e setembro - (crédito: Juca Varella/Agencia Brasil)

O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foi divulgado nesta segunda-feira, 27 de janeiro. Para os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das opções de curso escolhido, há a possibilidade de manifestar interesse na lista de espera, que ficará disponível até o dia 31 de janeiro.

Como se inscrever

A lista de espera do Sisu permite que candidatos não convocados na chamada regular concorram a vagas que possam surgir caso os aprovados não efetivem suas matrículas. Para participar, é necessário acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, fazer login com a conta gov.br e selecionar a opção para manifestar interesse. O candidato deve escolher apenas uma das opções de curso originalmente indicadas no momento da inscrição e confirmar o interesse em continuar concorrendo. As convocações dos candidatos que manifestarem interesse serão realizadas diretamente, pelas instituições de ensino entre os dias 11 de fevereiro e 30 de setembro, de acordo com o cronograma definido por cada instituição.

Atrasos na divulgação

O resultado da chamada regular do Sisu 2025 foi divulgado com atraso de um dia em relação ao cronograma previsto. Além do descumprimento do prazo, as listas de aprovados foram disponibilizadas em planilhas de Excel, obrigando os candidatos a fazerem o download para consulta, o que gerou críticas pela falta de praticidade. Outro ponto de insatisfação foi a ausência de informações sobre as posições dos candidatos na lista de espera, o que dificulta a escolha de qual das duas opções de curso será selecionada para continuar concorrendo.

Enem

Para aqueles que buscam alternativas ao Sisu, o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) são opções disponíveis. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para cursos em instituições privadas, com inscrições abertas até 28 de janeiro. Já o Fies permite o financiamento de cursos superiores em instituições particulares.