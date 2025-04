Prazo para vagas remanescentes do Fies termina nesta terça-feira (29/4)

FG Fernanda Ghazali

Instituído em 2001, o Fies financia cursos de graduação em instituições privadas que possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)

Se encerra nesta terça-feira (29/4) o prazo para inscrições nas vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2025. Os candidatos interessados devem se inscrever por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas remanescentes correspondem às oportunidades de financiamento que não foram preenchidas nas etapas regulares de seleção. De acordo com o Edital nº 7/2025, publicado pelo Ministério da Educação (MEC), o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgado em 6 de maio. A chamada será única e, em seguida, será formada uma lista de espera. Os candidatos pré-selecionados deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino nos dias 7 e 8 de maio para a comprovação das informações declaradas.

Critérios para inscrição

Para se inscrever nas vagas remanescentes do Fies, o candidato deve ter participado do Enem a partir da edição de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições, além de ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação.

Também é necessário não ter participado do Enem na condição de "treineiro", possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos e ter condições de atingir a frequência mínima exigida no primeiro semestre letivo de 2025, no curso, turno e local de oferta escolhidos.

Reservas de vagas

Metade das vagas remanescentes do Fies será destinada a estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), no modelo do Fies Social. Além disso, haverá uma reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, proporcionalmente à população da unidade da federação onde fica a instituição de ensino, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pré-selecionados pelo Fies Social poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais. A identificação desses candidatos será feita automaticamente a partir dos dados fornecidos ao MEC pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Instituído em 2001, o Fies financia cursos de graduação em instituições privadas que possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Neste ano, o MEC ofertará mais de 112 mil vagas pelo programa. No primeiro semestre, foram disponibilizadas 67.301 oportunidades. As vagas restantes serão abertas no segundo semestre, incluindo aquelas não preenchidas na seleção atual.

