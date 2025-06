AG Aline Gouveia

As inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) do 2º semestre começam nesta segunda-feira (30/6) e seguem até 4 de julho. Serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais. As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

As inscrições podem ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da primeira chamada será divulgado 7 de julho. Já a segunda chamada sairá 28 de julho.

Para se inscrever é necessário ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota superior a zero na redação. Para fins de classificação e eventual pré-seleção, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.

Já o limite da renda exigida para a obtenção da bolsa integral é de até 1,5 salário mínimo de renda familiar bruta mensal per capita e para a bolsa parcial, de até três salários mínimos de renda familiar bruta mensal por pessoa da família.

Com 13.774 bolsas em todo o país, administração é o curso com a maior oferta de oportunidades, sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem os cursos de direito, com 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais); pedagogia, com 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais); e educação física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais).

