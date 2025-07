Prouni 2025/2: MEC divulga resultados da primeira chamada

AS Amanda S. Feitoza

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (7/7), os resultados da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2025. Os candidatos aprovados devem procurar as instituições de ensino para apresentar a documentação necessária e efetivar a matrícula. O prazo para essa comprovação de informações vai de hoje até 18 de julho.

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas. Para o segundo semestre, foram disponibilizadas 211 mil bolsas, sendo 118 mil integrais (100% do valor da mensalidade) e 93 mil parciais (50% do valor). Mais de 370 cursos em 887 instituições privadas de todo o país foram contemplados com as bolsas.

A segunda chamada para o Prouni 2025/2 está prevista para 28 de julho. A manifestação para ingressar na lista de espera começa em 18 de agosto.

Como foi a última chamada (Prouni 2025/1)?

A primeira edição do Prouni de 2025, referente ao primeiro semestre, teve inscrições abertas entre 24 e 28 de janeiro. Naquela edição, o programa ofertou mais de 338 mil bolsas, sendo 203.539 integrais e 134.905 parciais, distribuídas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas em todo o país. A segunda chamada ocorreu em 28 de fevereiro, e a lista de espera foi divulgada em 1º de abril.