UnB promove pesquisa para avaliar papel da comunicação na proteção do Cerrado

A coleta dos dados, feita por meio da contestação de 10 questões, faz parte de um Projeto de Iniciação Científica vinculado ao projeto de Pesquisa Rede Biota Cerrado/INCT Biota Cerrado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A Universidade de Brasília (UnB) promove uma pesquisa para entender a importância da comunicação para a proteção e preservação do Cerrado. Por meio do preenchimento de um relatório, a universidade busca coletar dados para compreender como os alunos da instituição se informam sobre os problemas que assolam o bioma, como queimadas clandestinas, por exemplo.

A coleta dos dados, feita por meio de 10 questões, faz parte de um Projeto de Iniciação Científica vinculado ao projeto de Pesquisa Rede Biota Cerrado/INCT Biota Cerrado. Para acessar ao questionário, basta clicar aqui.

A UnB tem como um dos grandes focos entender como os meios de comunicação e o audiovisual podem contribuir para o cuidado com o Cerrado. "Este é um questionário para avaliar a percepção e vivência de estudantes da UnB acerca do potencial dos recursos de Audiovisual para Educomunicação sobre o Bioma Cerrado e prevenção de queimadas", diz a universidade em publicação.

A professora titular da Universidade de Brasília (UnB) e diretora da Faculdade de Comunicação (FAC), Dione Moura, afirma que os jovens universitários costumam se informar sobre o Cerrado por meio de documentários, cinema, e até mesmo pelo teatro. Por isso, buscaram entender, através da pesquisa, qual é o potencial do audiovisual como campo de estudo.

"Lançamos a pesquisa com o objetivo de compreender, investigar, trazer respostas sobre a percepção dos estudantes sobre esse potencial. Então, estamos aí com a grande expectativa de receber um retorno e, com isso, aprimorarmos nossos trabalhos de comunicação, educomunicação, divulgação científica sobre o bioma do Cerrado", explicou.

De acordo com ela, à medida em que puderem compreender melhor como os estudantes se relacionam e se informam sobre o Cerrado, a UnB poderá oferecer "melhores conteúdos, melhores informações e mais conhecimento" sobre o bioma.

"Já produzimos muito conhecimento sobre o Cerrado, mas será que nós temos as melhores formas de divulgação? Ou será que o nosso e a nossa estudante universitária espera outro tipo de divulgação sobre o bioma cerrado? Essa questão é chave para nós", relatou.

"A UNB é um centro de conhecimento, um centro de inovação e tecnologia. E todo conhecimento parte de uma etapa de pesquisa básica. Eu tenho que ir lá na base, tenho que ir lá na minha raiz. No caso, aqui, a nossa raiz é a sociedade, é o jovem, é o estudante universitário. Pode ser estudante jovem ou pode ser estudante 60 a mais, um estudante indígena, um estudante quilombola", complementou.

A professora ainda explica buscar entender o vínculo do estudante da universidade com o bioma, seja a nível pessoal, ou em termos de gerações familiares, por exemplo.

"Quisemos fazer um convite forte para que nossos estudantes respondam essa pesquisa e a gente possa seguir como Universidade de Brasília e como Rede Biota Cerrado, abraçando, ancorando e fortalecendo os projetos de conservação do Cerrado e de valorização das culturas dos povos, dos 'povos do Cerrado', como gostamos de chamar", explica.