Prêmio Engenho anuncia vencedores do concurso "O que você faria diferente"

O Prêmio Engenho anunciou, nesta quarta-feira (20/8), os ganhadores do primeiro concurso de redação. Nesta edição, estudantes de jornalismo do Distrito Federal foram desafiados a produzir uma redação com o tema “O que você faria diferente”, inspirado no documentário Escola Base: um repórter enfrenta o passado.

A premiação ocorreu durante o segundo dia do Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho, iniciativa em comemoração dos 20 anos da premiação e que leva alunos para discussões sobre os rumos da carreira. Segundo a organização, o objetivo do concurso é provocar reflexões sobre a atuação e as implicações éticas dos jornalistas. A editora do site do Correio Braziliense, Mariana Niederauer, representou o veículo na abertura das atividades desta quarta.

O terceiro e o segundo lugar do concurso ficaram com os estudantes Joyce Kelly Viana Teles e Gabriel de Paulo Carvalho, ambos da Católica. Já a aluna do UniCeub Maria Clara Britto garantiu a primeira colocação. Os três estudantes selecionados vão participar da cerimônia de premiação, em 30 de setembro, no Teatro Nacional.

O prêmio é de R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Além da premiação em dinheiro, os jovens vão passar por uma mentoria de uma semana em cada uma das redações parceiras. O Correio é uma delas.

A programação, tanto na terça (19/8) quanto na quarta-feira, contou com debates, rodas de conversa e oficinas de entrevistas, perfis e biografias, além do anúncio das redações vencedoras.