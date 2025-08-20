IMPRENSA

Prêmio Engenho anuncia vencedores do concurso "O que você faria diferente"

Os estudantes selecionados vão passar por uma semana de mentoria na redação do Correio Braziliense

GB
Gabriella Braz
postado em 20/08/2025 18:15 / atualizado em 20/08/2025 18:15
A premiação ocorreu durante o segundo dia do Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho - (crédito: Daniel Fagundes / trilux)
O Prêmio Engenho anunciou, nesta quarta-feira (20/8), os ganhadores do primeiro concurso de redação. Nesta edição, estudantes de jornalismo do Distrito Federal foram desafiados a produzir uma redação com o tema “O que você faria diferente”, inspirado no documentário Escola Base: um repórter enfrenta o passado

A premiação ocorreu durante o segundo dia do Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho, iniciativa em comemoração dos 20 anos da premiação e que leva alunos para discussões sobre os rumos da carreira.  Segundo a organização, o objetivo do concurso é provocar reflexões sobre a atuação e as implicações éticas dos jornalistas. A editora do site do Correio Braziliense, Mariana Niederauer, representou o veículo na abertura das atividades desta quarta.

O terceiro e o segundo lugar do concurso ficaram com os estudantes Joyce Kelly Viana Teles e Gabriel de Paulo Carvalho, ambos da Católica. Já a aluna do UniCeub Maria Clara Britto garantiu a primeira colocação. Os três estudantes selecionados vão participar da cerimônia de premiação, em 30 de setembro, no Teatro Nacional.

O prêmio é de R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Além da premiação em dinheiro, os jovens vão passar por uma mentoria de uma semana em cada uma das redações parceiras. O Correio é uma delas. 

A programação, tanto na terça (19/8) quanto na quarta-feira, contou com debates, rodas de conversa e oficinas de entrevistas, perfis e biografias, além do anúncio das redações vencedoras.

