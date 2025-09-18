RP Raphaela Peixoto

"A UnB é uma das principais universidades do Brasil e da América Latina", ressaltou a ex-reitora. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A ex-reitora da Universidade de Brasília (UnB) Márcia Abrão, em uma nota de repúdio, classificou a fala do deputado distrital Thiago Manzoni (PL) sobre a universidade irresponsável, ofensiva e desrespeitosa. "Não aceitaremos calados esse tipo de tentativa de desmoralização", escreveu a ex-reitora. Para ela, o distrital precisa se retratar publicamente.

"A UnB é uma das principais universidades do Brasil e da América Latina. Desde a sua fundação, tem contribuído fortemente para o desenvolvimento do país e melhoria da vida da população. Resistiu à ditadura militar, aos ataques do governo Bolsonaro e em todos os momentos em que tentaram calar o pensamento crítico", ressaltou a geógrafa em uma publicação nas redes sociais.

O que disse o distrital?

Durante sessão no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), na terça-feira (16/9), Manzoni afirmou que a mentalidade dos alunos da UnB "está sendo moldada para matar quem pensa diferente”. Para ele, os estudantes usam o rótulo de “fascista” como justificativa para atos violentos. “Eles chamam as pessoas de fascistas para poderem matar”, concluiu.

Ele também afirmou que foi ameaçado por estudantes da universidade. “Não sei bem quando foi, eu fui à UnB. E eu fui ameaçado, lá na UnB, pelos alunos da UnB”, afirmou o distrital. Manzoni relatou ainda que precisou do apoio da Polícia Legislativa para garantir sua segurança durante a visita ao campus. "Campus da UnB falou que não poderia garantir minha segurança, tamanho era o nível de violência que eles juravam pregar contra mim”, contou.

O deputado também declarou que, caso tivesse um filho matriculado na universidade, o retiraria da instituição. A declaração foi feita após Manzoni comentar o assassinato do norte-americano Charlie Kirk, nos Estados Unidos.

Em nota, a UnB repúdio as declarações do distrital. "São falas que desrespeitam estudantes, docentes e técnicos e atacam a missão constitucional das universidades públicas: produzir conhecimento, promover ciência e contribuir para o desenvolvimento do país", afirmou a Universidade.

A universidade também frisou que "a comunidade universitária é diversa, plural e comprometida com a justiça social e socioambiental. A UnB seguirá firme na defesa da liberdade de pensamento, da liberdade de cátedra e dos valores democráticos".