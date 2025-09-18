EDUCAÇÃO

Festival Summaê abre inscrições para envio de vídeos criativos

Evento premia vídeos criativos produzidos por estudantes em projetos educacionais, professores podem inscrever trabalhos de seus alunos até 30 de novembro

Maria Luiza Campelo
postado em 18/09/2025 18:02 / atualizado em 18/09/2025 18:04
O 1º Festival distribuiu 50 medalhas e 12 troféus, sendo 8 categorias premiadas e mais três premiações especiais - (crédito: Reprodução/Festival do Summaê)
A 2ª edição do Festival Summaê está com inscrições abertas, uma oportunidade para professores e estudantes usarem a criatividade na educação. Promovido pela Universidade de Brasília (UnB), o evento tem como foco premiar os melhores vídeos produzidos por alunos dentro da metodologia que faz o aprendizado ser mais divertido e dinâmico.

Entenda a metodologia Summaê

O Summaê é uma metodologia de ensino criada em 2011 que transforma a sala de aula em um jogo de perguntas e respostas. O objetivo é que os estudantes criem vídeos curtos e criativos com perguntas sobre determinado tema, e outros alunos as respondam.

Para quebrar a formalidade da sala de aula, o uso de chapéus criativos é incentivado, estimulando o aprendizado lúdico. A metodologia segue um ciclo simples: exibição de um vídeo com pergunta, tempo para resolução pelos estudantes, debate e, por fim, autocorreção. Acesse o site do festival para mais informações.

Festival e cronograma

O festival faz parte do Simpósio de Educação Criativa e Tecnologias da UnB e tem o objetivo de compartilhar e premiar as produções audiovisuais feitas com a metodologia Summaê. Podem participar professores de todos os níveis de ensino (fundamental, médio, superior e pós-graduação) que usaram o Summaê em alguma disciplina. Cada vídeo inscrito deve ser original e ter, no máximo, quatro minutos.

Confira o cronograma completo do festival e não perca os prazos:

  • Lançamento do Festival: 14 de setembro de 2025
  • Inscrições do Festival: de 14 de setembro a 30 de novembro de 2025
  • Avaliação dos vídeos: de 1º a 15 de dezembro de 2025
  • Divulgação dos semifinalistas e finalistas: 20 de dezembro de 2025
  • Imagine - Simpósio de Educação Criativa e Tecnologias: 19 e 20 de março de 2026
  • Festival do Summaê (evento de premiação): 20 de março de 2026

Os vencedores de diversas categorias, como "melhor música", "melhor animação" e "melhor vídeo com celebridade", receberão certificado, medalha e troféu. A premiação ocorre em Brasília, e os vencedores devem comparecer ao evento seguindo um dress code especial, que inclui o uso de chapéu. O prêmio é entregue tanto ao professor que inscreveu o trabalho quanto ao estudante que o produziu.

A inscrição deve ser feita no formulário disponível aqui.

Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

