Festival Summaê abre inscrições para envio de vídeos criativos

ML Maria Luiza Campelo

O 1º Festival distribuiu 50 medalhas e 12 troféus, sendo 8 categorias premiadas e mais três premiações especiais - (crédito: Reprodução/Festival do Summaê)

A 2ª edição do Festival Summaê está com inscrições abertas, uma oportunidade para professores e estudantes usarem a criatividade na educação. Promovido pela Universidade de Brasília (UnB), o evento tem como foco premiar os melhores vídeos produzidos por alunos dentro da metodologia que faz o aprendizado ser mais divertido e dinâmico.

Entenda a metodologia Summaê

O Summaê é uma metodologia de ensino criada em 2011 que transforma a sala de aula em um jogo de perguntas e respostas. O objetivo é que os estudantes criem vídeos curtos e criativos com perguntas sobre determinado tema, e outros alunos as respondam.

Para quebrar a formalidade da sala de aula, o uso de chapéus criativos é incentivado, estimulando o aprendizado lúdico. A metodologia segue um ciclo simples: exibição de um vídeo com pergunta, tempo para resolução pelos estudantes, debate e, por fim, autocorreção. Acesse o site do festival para mais informações.

Festival e cronograma

O festival faz parte do Simpósio de Educação Criativa e Tecnologias da UnB e tem o objetivo de compartilhar e premiar as produções audiovisuais feitas com a metodologia Summaê. Podem participar professores de todos os níveis de ensino (fundamental, médio, superior e pós-graduação) que usaram o Summaê em alguma disciplina. Cada vídeo inscrito deve ser original e ter, no máximo, quatro minutos.

Leia também: Brasiliense erra apenas uma questão na prova do TCU e dá cinco dicas de ouro

Confira o cronograma completo do festival e não perca os prazos:

Lançamento do Festival: 14 de setembro de 2025



Inscrições do Festival: de 14 de setembro a 30 de novembro de 2025



Avaliação dos vídeos: de 1º a 15 de dezembro de 2025



Divulgação dos semifinalistas e finalistas: 20 de dezembro de 2025



Imagine - Simpósio de Educação Criativa e Tecnologias: 19 e 20 de março de 2026



Festival do Summaê (evento de premiação): 20 de março de 2026

Os vencedores de diversas categorias, como "melhor música", "melhor animação" e "melhor vídeo com celebridade", receberão certificado, medalha e troféu. A premiação ocorre em Brasília, e os vencedores devem comparecer ao evento seguindo um dress code especial, que inclui o uso de chapéu. O prêmio é entregue tanto ao professor que inscreveu o trabalho quanto ao estudante que o produziu.



A inscrição deve ser feita no formulário disponível aqui.

Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer