Ministra atualiza estado de saúde de candidato que passou mal durante o CNU no DF

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante coletiva de imprensa em que foi apresentado o balanço do primeiro dia de provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) neste domingo (5/10), comentou o estado de saúde do candidato que sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto realizava a prova na tarde deste domingo (5/10).

"Sobre intercorrências, foram muito pontuais. Tivemos um candidato teve um problema aqui em Brasília, mas foi atendido e está bem", afirmou Dweck.

O homem passou mal por volta das 15h enquanto realizava o exame no Centro Universitário do Distrito Federal, na Asa Sul. Ele foi reanimado por bombeiros e levado de helicóptero ao Hospital de Base de Brasília. Segundo a corporação, três viaturas e o resgate aéreo foram mobilizados. O candidato voltou a apresentar sinais vitais depois de 20 minutos de manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).



O hospital confirmou que o paciente deu entrada na unidade e recebe atendimento médico. Por questões de privacidade e conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), nem a instituição nem os bombeiros divulgaram a identidade ou a idade do candidato.

As provas, com questões objetivas, foram aplicadas em 228 municípios. O número de questões também variou: 90 para nível superior e 68 para nível intermediário. A estrutura contemplou conteúdos de conhecimentos gerais, comuns a todos os cargos, e conhecimentos específicos, conforme a área de atuação.

Nesta edição, o percentual de abstenção foi de 42,8%, número menor quando comparado com o CNU do ano passado. O Distrito Federal é o estado com menor número de abstenções: 30,8%. Já o Amazonas, aparece com a maior taxa: 51,2%.