Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi criada no ano de 1982 - (crédito: Universidade Federal de Rondônia)

A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira (24/10), a Operação Loki, que apura o uso de diplomas e documentos falsos dentro da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). A investigação mira uma ex-servidora suspeita de falsificar certificados de graduação, mestrado e doutorado para conseguir cargos e vantagens dentro da instituição.

De acordo com a PF, a investigação começou depois que a própria universidade denunciou o caso, ao encontrar indícios de fraude nos documentos apresentados pela ex-servidora durante sua candidatura ao cargo de vice-reitora.

As apurações mostraram que ela teria usado pelo menos cinco diplomas falsos, além de apresentar CPFs e títulos de eleitor diferentes, o que indica uma possível fraude continuada ao longo dos anos de atuação no serviço público.

Nesta sexta-feira, agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão em Porto Velho (RO), expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. O objetivo foi coletar provas e reforçar os indícios dos crimes investigados.

O material apreendido será analisado, e a investigada pode responder por uso de documento falso, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato.

Segundo a Polícia Federal, a Operação Loki reforça o compromisso da corporação no combate a fraudes dentro de instituições públicas. A UNIR segue colaborando com as investigações, que continuam em andamento.

O Correio tentou contato com a Universidade Federal de Rondônia, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para futuras manifestações.