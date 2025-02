JG Júlia Giusti*

Mateus Zarur: "Eu me preparei na escola, com as matérias do terceiro ano e revisões dos outros anos do ensino médio" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Aos 17 anos, Mateus Zarur Gonzaga saiu do ensino médio direto para o ensino superior no curso de engenharia elétrica, alcançando o primeiro lugar geral no Programa de Avaliação Seriada (PAS) e no vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB). Segundo o diretor do Colégio Único Educacional, Robson Arrais, o jovem também foi o primeiro colocado geral no Enem-USP, alternativa de acesso à Universidade de São Paulo (USP). Nas três seleções, ele obteve as seguintes notas: 199.246, 453.400 e 902.04, respectivamente.

"A USP destina 10% das vagas para o Enem, exceto para o curso de medicina. O escore de 902 alcançado pelo Mateus foi o maior do Brasil para esse ingresso. No vestibular tradicional da UnB, ele logrou a primeira colocação geral também, exatamente como sua mãe, Helena Zarur, que ingressou em primeiro lugar no curso de medicina da UnB nos anos 1980. Não bastando, fez o melhor escore dos 3 anos de PAS já registrado com o argumento de 199, também para o curso de engenharia elétrica. De lambuja, passou também na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para elétrica também! O menino é uma Ferrari!", comenta o diretor.

Mateus conta que sempre gostou das áreas exatas na escola, como matemática e física. Por isso, o curso de engenharia surgiu, desde cedo, como uma opção ideal para ele. A decisão pela área elétrica foi normal nesse contexto, pela possibilidade de agregar os conhecimentos: "Não só pela física e matemática, mas também porque se adequa bem às tecnologias mais modernas."

Aluno do Colégio Único, ele diz que sua preparação foi mais intensa no terceiro ano do ensino médio, estudando os conteúdos programáticos das provas e se atentando às obras propostas pelas matrizes de referência. "Eu me preparei na escola, com as matérias do terceiro ano e revisões dos outros anos. Foram muitas provas antigas e simulados, além de estudar as obras específicas para cada prova", relata.

Durante a preparação, Helena Zarur, mãe de Mateus, diz que o acompanhou, em especial, dando suporte emocional e ajudando a lidar com a pressão, porque, quanto aos estudos, "ele sempre foi absolutamente independente, algo que ele e o irmão aprenderam desde cedo". Ela não esconde a surpresa com as aprovações do filho: "Claro que eu sabia da capacidade dele, mas a primeira colocação em tudo foi muito impressionante, foi uma sensação incrível."

Leia também: Jovem autista gabarita prova de matemática do Enem e é aprovado em medicina na Unesp

Para Mateus, que comemorou bastante as aprovações com a família e amigos, a sensação de conquistar uma vaga para o curso sonhado, e na primeira posição, é de felicidade e realização: "Tudo o que eu estudei esses anos deu resultado". Já a mãe dele descreve que "um misto de emoções tem tomado conta, orgulho gigantesco e sensação de dever cumprido me enchem de alegria."

Considerando as opções de faculdade, o estudante escolheu "pela qualidade de ensino", preparando-se para fazer o curso na USP, considerada a melhor universidade da América Latina pelos medidores QS World University Ranking e Times Higher Education (THE). "É uma universidade de ponta e que oferece muitas oportunidades, acho que muitas portas vão se abrir para mim lá."

Ele ainda não sabe quais áreas da engenharia elétrica quer seguir, mas diz que está aberto para explorar as possibilidades que o curso tem a oferecer e espera aproveitar ao máximo sua formação, com intenção de escolher, posteriormente, com o que irá atuar no mercado de trabalho. "Eu pretendo explorar atividades extracurriculares, projetos de pesquisa e grupos de extensão, quero construir uma base sólida em matemática, física e computação e explorar as diversas áreas da engenharia, finanças e tecnologia para encontrar a que mais me interessa", planeja o calouro.

Para fazer o curso, Mateus irá morar em São Paulo, dividindo um apartamento com um colega de Brasília, que também passou para engenharia elétrica na USP. Para Helena, a mudança de cidade traz preocupações, mas, também, a certeza de que esse será um passo importante e positivo na jornada do filho. "O coração fica apertado de pensar que ele vai morar fora tão novo. Apesar disso, acho que ele é muito centrado e maduro, e está pronto para essa mudança", conta a mãe, orgulhosa.



*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá