Universidade em crise

Celina Leão confirma exoneração de reitora da UnDF

Substituição de Simone Benck por Fernanda Massaro dos Santos foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal

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Junio Silva
postado em 28/04/2026 23:15
Gestão da Universidade foi duramente criticada após a mudança de alguns cursos para o campus em Ceilândia - (crédito: LUCIO BERNARDO JR/Agência brasília )
Gestão da Universidade foi duramente criticada após a mudança de alguns cursos para o campus em Ceilândia - (crédito: LUCIO BERNARDO JR/Agência brasília )

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta terça-feira (28/4) a troca da reitoria da Universidade do Distrito Federal (UnDF). A substituição de Simone Benck foi uma das pautas levantadas por professores e estudantes da instituição de ensino desde março, quando a greve dos docentes se iniciou.

“Houve a nossa confirmação da troca [da reitora]. A gente só está vendo o prazo, porque parece que o mandato também acabaria agora. Então, a gente está estudando para ver se não teria nenhuma dificuldade por meio de mandato”, declarou a governadora durante um evento na academia de Polícia Militar de Brasília (APMB).

Na Câmara Legislativa do Distrito Federa (CLDF), o deputado Chico Vigilante (PT), reforçou o pedido de exoneração de Benck e demonstrou apoio aos estudantes e professores da UnDF. 

“Estivemos com a governadora, Celina Leão, e tivemos a garantia que essa reitora seria demitida”, afirmou. “A verdade é que, até agora, a reitora não foi demitida. A reitora está a cada dia cometendo arbitrariedades contra os professores e os estudantes”. Representantes dos docentes e estudantes da UnDF presentes na CLDF entoaram palavras de ordem contra Benck. 

A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial, ainda nesta terça-feira (28/4). Na mesma seção, o governo do Distrito Federal determina que Fernanda Massaro dos Santos assuma o cargo de reitora da UnDF.

A gestão de Benck foi duramente criticada após a mudança de alguns cursos da Universidade do campus em Ceilândia, o que dificultaria o acesso de estudantes e docentes usuários do transporte público. Além disso, o Diretório Central Acadêmico (DCA) relatou perseguição política e assédio moral da reitoria para com os estudantes mobilizados. 

Os docentes também protestam contra a precariedade salarial e a falta de estrutura da instituição. Eles afirmam que a remuneração na UnDF é inferior às demais universidades estaduais e federais, estando abaixo de outras carreiras do magistério superior no Distrito Federal.

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