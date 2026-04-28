Celina Leão confirma exoneração de reitora da UnDF

Junio Silva

Gestão da Universidade foi duramente criticada após a mudança de alguns cursos para o campus em Ceilândia - (crédito: LUCIO BERNARDO JR/Agência brasília )

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta terça-feira (28/4) a troca da reitoria da Universidade do Distrito Federal (UnDF). A substituição de Simone Benck foi uma das pautas levantadas por professores e estudantes da instituição de ensino desde março, quando a greve dos docentes se iniciou.

“Houve a nossa confirmação da troca [da reitora]. A gente só está vendo o prazo, porque parece que o mandato também acabaria agora. Então, a gente está estudando para ver se não teria nenhuma dificuldade por meio de mandato”, declarou a governadora durante um evento na academia de Polícia Militar de Brasília (APMB).

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Na Câmara Legislativa do Distrito Federa (CLDF), o deputado Chico Vigilante (PT), reforçou o pedido de exoneração de Benck e demonstrou apoio aos estudantes e professores da UnDF.

“Estivemos com a governadora, Celina Leão, e tivemos a garantia que essa reitora seria demitida”, afirmou. “A verdade é que, até agora, a reitora não foi demitida. A reitora está a cada dia cometendo arbitrariedades contra os professores e os estudantes”. Representantes dos docentes e estudantes da UnDF presentes na CLDF entoaram palavras de ordem contra Benck.

A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial, ainda nesta terça-feira (28/4). Na mesma seção, o governo do Distrito Federal determina que Fernanda Massaro dos Santos assuma o cargo de reitora da UnDF.

A gestão de Benck foi duramente criticada após a mudança de alguns cursos da Universidade do campus em Ceilândia, o que dificultaria o acesso de estudantes e docentes usuários do transporte público. Além disso, o Diretório Central Acadêmico (DCA) relatou perseguição política e assédio moral da reitoria para com os estudantes mobilizados.

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Os docentes também protestam contra a precariedade salarial e a falta de estrutura da instituição. Eles afirmam que a remuneração na UnDF é inferior às demais universidades estaduais e federais, estando abaixo de outras carreiras do magistério superior no Distrito Federal.