Iesb abre inscrições para premiação de projetos para alunos da faculdade e do Ensino Médio

Correio Braziliense

Premiação total chega a R$ 6.000 - (crédito: divulgação/Iesb)

Por João Hermógenes*

O Centro Universitário Iesb abre inscrições para a quinta edição do Programa Iesb Eureka Day. Iniciativa é voltada a alunos regularmente matriculados no ensino médio em escolas do DF e em cursos de graduação da instituição, nas modalidades presencial, a distância (EAD) ou híbrida. O Eureka Day visa reconhecer e premiar projetos inovadores com até R$ 3 mil. As inscrições estão abertas por meio de formulário para estudantes do ensino médio forms.gle/GPQuHnY7JZ7PprJt7e para alunos de graduação da universidade forms.gle/rkmv18XRUUFqKEyA7. As inscrições estão abertas até primeiro de setembro.

Para participar, é necessário enviar um resumo da proposta no ato da inscrição, além do anexo do projeto. Cada trabalho deve ter apenas uma inscrição, com a indicação de todos os integrantes e pode ser submetido em formato textual, com a possibilidade de inclusão de materiais complementares, como vídeos ou áudios. Os participantes podem inscrever projetos que não necessariamente estejam vinculados à sua área de formação, desde que apresentem caráter inovador, seja como produto, processo, serviço ou ideia.

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A avaliação dos projetos será realizada por um Comitê Institucional designado pela Reitoria do Iesb, com base em critérios como viabilidade, aplicabilidade, apresentação, originalidade e inovação. O processo de seleção ocorrerá entre 2 e 19 de setembro. Os projetos selecionados serão divulgados em 23 de setembro, nos canais oficiais do Iesb, e apresentados ao público em 8 de outubro, no câmpus Asa Sul. Na ocasião, serão premiadas as três melhores propostas, com valores de R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. Os demais participantes receberão certificado de participação.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá