Casemiro entra na mira de clube dos Estados Unidos

Casemiro não vai permanecer no Manchester United na próxima temporada - (crédito: Foto: Lewis Storey/Getty Images)

Em reta final de contrato com o Manchester United, Casemiro entrou na mira do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O volante, de 34 anos, comunicou que está de saída do clube inglês e buscará uma nova casa após a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, os americanos manifestaram interesse no jogador e surge como um dos principais candidatos na disputa, segundo o jornal inglês talkSPORT .

Casemiro pretende buscar novos desafios para a carreira fora da Europa após a Copa do Mundo de 2026. Além do Los Angeles Galaxy, o volante brasileiro também recebeu sondagem do futebol saudita. A MLS, no entanto, teria vantagem na disputa. O movimento, aliás, faz parte da estratégia da liga norte-americana de atrair jogadores experientes e com histórico relevante no futebol internacional.

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Nos últimos anos, craques como Messi, Busquets e Suárez foram para a liga norte-americana. E isso não é de hoje. Afinal, num passado recente jogadores como Beckham, Ibrahimovic e Kaká também marcaram o nome da MLS. O Los Angeles Galaxy, aliás, foi um dos pioneiros do novo modelo contratual, trazendo nomes de impacto como Beckham e Ibrahimovic.

Hoje, o Galaxy divide os holofotes na cidade com o "vizinho" Los Angeles FC, que conta com o sul-coreano Son, ex-Tottenham, da Inglaterra. Mesmo assim, ainda é o maior campeão da MLS, com seis títulos. O último, aliás, aconteceu em 2024. Contratado pelo Manchester United em 2022, Casemiro disputou 159 jogos pelo clube inglês, com participação direta em 40 gols.