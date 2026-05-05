NFL no Maracanã: veja quando começa a venda de ingressos e como comprar

NFL iniciará venda de ingressos para jogo no Maracanã em maio - (crédito: Foto: Divulgação)

A NFL inicia no fim de maio a venda de ingressos para o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para 27 de setembro, no Maracanã. Com etapas de pré-venda antes da liberação geral, a liga detalhou nessa segunda-feira (4/5) como será o acesso às entradas.

A primeira liberação começa no dia 27 de maio, às 10h (de Brasília), exclusiva para associados American Express. Esse lote inicial fica disponível até o dia 31, às 17h, com quantidade limitada. Depois, a comercialização passa aos clientes XP.

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No dia 1º de junho, entre 10h e meia-noite, apenas clientes Legacy e Privilege poderão comprar. Já os demais associados entram na sequência, no lote do dia 2, às 10h, até o dia 5, às 17h (de Brasília). O público geral, por sua vez, terá acesso a partir de 9 de junho, também às 10h.

Não há informações oficiais sobre valores, mas sabe-se que todas etapas acontecem pelo site da Ticketmaster.

NFL no Rio de Janeiro

Confirmado em 25 de abril, trata-se do primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro e o terceiro realizado no Brasil. A partida será disputada em um domingo, às 17h25 (de Brasília), válida pela terceira semana da temporada regular de 2026. Para atualizações, basta se cadastrar neste site.

Além do Brasil, a liga também programou jogos em 2026 em locais como Londres, Madri, Munique, Paris, Cidade do México e Melbourne.

Calendário no Brasil

Antes da etapa no Maracanã, a liga realizou dois jogos no país, em 2024 e 2025, ambos em São Paulo, na Neo Química Arena. O Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers no confronto inédito no Brasil e, no ano seguinte, o Los Angeles Chargers superou o Kansas City Chiefs.

A temporada se inicia no dia 9 de setembro e segue até 10 de janeiro, com o Super Bowl LXI marcado para 14 de fevereiro de 2027. O duelo acontecerá no So-Fi Stadium, em Inglewood, casa de Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers nesta edição.