Projeto da UnB oferece curso de marketing digital ao Paranoá nesta quarta

Junio Silva

Participantes terão a oportunidade de aprender sobre estratégias de redes sociais, além de produção e edição audiovisual - (crédito: Jakub ?erdzicki/Unsplash)

Estudantes da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC/UnB) oferecem, na manhã desta quarta-feira (13/5), um curso gratuito de marketing digital voltado à empreendedores do Paranoá. Com inscrição online, as atividades envolvem produção audiovisual, design gráfico e estratégias nas redes sociais.

Os professores Ana Carolina Kalume e Paulo Almeida, da Rede de Pesquisa em Extensão da Universidade de Brasília, são os responsáveis pelo curso. Eles explicam que as atividades estão inseridas em uma iniciativa do Decanato de Extensão da UnB, que busca promover o empreendedorismo no Distrito Federal e Entorno.

"O diferencial desse projeto é que ele faz uma aliança da comunicação com o empreendedorismo em uma visão mais avançada, porque considera também os pequenos nascentes empreendedores, que podem se tornar grandes empreendedores”, afirma Ana Carolina.

Os participantes do curso terão a oportunidade de ver, na prática, a aplicação dos conhecimentos dos alunos da FAC, segundo o professor Paulo Almeida. “Eles vão aprender a criar um Instagram do zero, quais linguagens utilizar nessa rede social, como fazer vídeos e fotos para expor os produtos. E também aprenderão a utilizar ferramentas de edição, como o Canva e o CapCut”, explica.

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A inscrição para o evento é feita a partir de um formulário online. O curso terá início a partir das 9h, na Administração Regional do Paranoá.

Mostra de Projetos de Extensão da UnB

E as atividades não param por aí: no dia 16 de maio, a Rede de Pesquisa em Extensão da UnB volta ao Paranoá com a Mostra de Projetos de Extensão, iniciativa que reúne ações desenvolvidas pela universidade em parceria com a comunidade local.

Com programação aberta ao público, a Mostra acontecerá na quadra da Praça Central do Paranoá. O objetivo, segundo Paulo Almeida, é apresentar os projetos extensionistas e promover o diálogo entre a Universidade e a sociedade.