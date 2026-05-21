Festival de Jornalismo do Premio Engenho promove encontro de gerações

Correio Braziliense

Correio Braziliense está entre os convidados para a segunda edição do festival - (crédito: Reprodução redes sociais)

A segunda edição do Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho - O Futuro do Jornalista acontece entre os dias 27 e 28 de maio, no Auditório da ANTT, em Brasília. Com o uso da inteligência artificial na profissão, o evento promove o encontro de estudantes universitários com jornalistas e demais profissionais de veículos de imprensa com grande repercussão no país.

Alunos do curso de jornalismo da Universidade Católica de Brasília, Iesb, Centro Universitário UDF, Universidade de Brasília e Uniceub participarão dos dois dias de programação. A diretora do festival, Kátia Cubel, afirma que a expectativa é de que cerca de 500 estudantes compareçam.

O Correio, junto a outros veículos de comunicação de Brasília e outros estados, também fará parte do evento. Ana Dubeux, diretora de redação, é uma das convidadas para debater os desafios da profissão no cenário atual.

Outras autoridades confirmadas são Adauto Soares, da Unesco, e Patrícia Blanco, presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e do Instituto Palavra Aberta.

Voltado a estudantes, profissionais, professores e coordenadores, o evento é gratuito e feito em parceria com o Sesi e Senai no Distrito Federal, Sistema Cofeci-Creci, Vox Radar, Caixa e Governo Federal. Alunos interessados em comparecer, devem se inscrever na coordenação das respectivas instituições de ensino.

Confira a programação completa e outras informações no site do festival e no Instagram @festivaldejornalismo.