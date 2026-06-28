Enem: inscrições para certificadores com pagamento até R$ 864 terminam neste domingo

Correio Braziliense

Profissionais selecionados pelo Inep atuarão na fiscalização e na segurança da aplicação do Enem, PND e Enamed - (crédito: EBC)

Os interessados em integrar a Rede Nacional de Certificadores (RNC) têm até este domingo (28/6) para se inscrever no processo seletivo promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). Os profissionais selecionados atuarão no acompanhamento e na certificação da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

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A remuneração é de R$510,00 por dia de atuação. Em situações excepcionais, quando houver necessidade de deslocamento para municípios sem certificadores suficientes, o pagamento pode chegar a R$864,00 por dia. O valor mais é destinado aos casos em que o profissional percorra mais de 150 quilômetros em cada trecho da viagem, considerando ida e volta de forma independente.

Quem pode participar

Podem concorrer às vagas servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício e professores concursados das redes públicas estaduais e municipais que estejam em atividade docente em 2026.

Não são aceitas inscrições de profissionais contratados temporariamente, terceirizados ou vinculados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Entre os requisitos exigidos pelo Inep estão a conclusão do ensino médio, acesso à internet, disponibilidade de smartphone ou tablet compatível com as atividades e aprovação no curso de capacitação oferecido pelo instituto na modalidade a distância, com aproveitamento mínimo de 70%.

Inscrição e capacitação

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema da Rede Nacional de Certificadores, disponível no endereço https://certificadores.inep.gov.br. Durante o cadastro, o candidato deve informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos.

Após a confirmação da inscrição, os candidatos convocados poderão acompanhar a chamada para o curso de capacitação por meio da Página de Acompanhamento da RNC. O treinamento será realizado de forma virtual, conforme a disponibilidade de vagas, e é etapa obrigatória para participação nas atividades de certificação.

Atuação durante os exames

Os certificadores terão a responsabilidade de acompanhar presencialmente a aplicação das provas, verificar os procedimentos de segurança relacionados aos malotes de exames, fiscalizar a logística operacional nos locais de aplicação e registrar relatórios sobre a execução dos trabalhos.

O calendário prevê a aplicação do Enamed em 13 de setembro, da Prova Nacional Docente em 20 de setembro e do Enem nos dias 1º e 8 de novembro.

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