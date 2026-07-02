Uniube abre mais de mil bolsas de 100% para graduação; veja como

Correio Braziliense

Entrada da Universidade de Uberaba (Uniube), que está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais - (crédito: Foto/Divulgação - Marketing Uniube)

A Universidade de Uberaba (Uniube) abriu inscrições para o Vestibular Social Bolsa 100%, um programa que oferece mais de mil bolsas de estudo integrais para cursos de graduação. As oportunidades são para as modalidades de Educação a Distância e Semipresencial Polo.

Interessados têm até 8 de julho de 2026 para se inscrever exclusivamente pelo site da instituição. As vagas são destinadas a cursos de diversas áreas do conhecimento, com exceção de medicina, para ingresso no terceiro bimestre deste ano.

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De acordo com o edital, o candidato pode concorrer a uma bolsa em apenas um dos processos seletivos. “São mais de mil bolsas para cursos oferecidos nos mais de 200 polos da Uniube”, afirma o diretor comercial da Uniube, Tiago Malheiro.

Ele também destaca que, caso o candidato não seja aprovado, poderá tentar novamente, pois são realizadas quatro provas por ano. A universidade oferece ainda outros descontos de até 80% em graduações, dependendo do curso.

Critérios e prova

Para concorrer a uma das vagas do Bolsa 100% da Uniube, o candidato precisa estar em busca de sua primeira graduação, podendo ter cursado o ensino médio em escola pública ou privada.

Outro requisito é a renda familiar, que não pode ultrapassar um salário mínimo e meio por pessoa. Em uma família de quatro pessoas, por exemplo, a soma dos ganhos não deve ser maior que R$ 9.726, considerando o salário mínimo atual.

A prova será realizada online e terá duas horas de duração. “O exame pode ser feito de qualquer lugar dentro do horário previsto para a realização, que é das 9h do dia 9 de julho às 18h de 10 de julho”, explica Malheiro. Para participar, o inscrito deve acessar a Área do Candidato no período estipulado.

O resultado está previsto para ser divulgado em 15 de julho, a partir das 16h, conforme o edital.

A importância do programa

Fernando Marra, Pró-Reitor de Educação a Distância da Uniube, ressalta que o Bolsa 100% é uma oportunidade única de acesso ao ensino superior sem custos. Ele também reforça que a universidade oferece a mesma excelência de ensino em todas as modalidades.

Atualmente, a Uniube possui campi em Uberaba, Uberlândia, Araxá e Ituiutaba, em Minas Gerais, e na capital de Goiás, Goiânia.

“Os cursos da Uniube, em qualquer um dos formatos, sempre visam a mesma qualidade. A diferença está na flexibilidade, exatamente para atender às necessidades de cada aluno. A qualidade de ensino é a mesma”, conclui o Pró-Reitor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.