Fies abre inscrições para o segundo semestre com 75,5 mil vagas

Thamires Pinheiro

Programa também reserva metade das vagas do Fies Social para estudantes inscritos no CadÚnico com menor renda - (crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Estudantes que desejam ingressar no ensino superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil já podem se inscrever para a seleção do segundo semestre de 2026. O período de inscrições começou nesta terça-feira (14/7), e segue até as 23h59 de sexta-feira (17/7), no horário de Brasília. A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Nesta edição, o Ministério da Educação disponibiliza 75,5 mil vagas. Somadas às oportunidades oferecidas no primeiro semestre, o programa chega a mais de 112 mil vagas em 2026. O total também inclui vagas que permaneceram sem ocupação em processos seletivos anteriores, ampliando as possibilidades para quem busca financiamento estudantil.

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Podem participar candidatos que tenham realizado qualquer edição do Enem a partir de 2010, desde que tenham obtido média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota diferente de zero na redação. Também é necessário não ter participado do exame na condição de treineiro.

Para contratar o financiamento, o estudante precisa comprovar renda bruta familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa. O benefício é destinado a cursos de graduação presenciais oferecidos por instituições privadas que participam do programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

A classificação dos candidatos será feita com base na nota do Enem, respeitando a modalidade de concorrência, o grupo de preferência e o tipo de vaga escolhido durante a inscrição. O edital também estabelece uma ordem de prioridade. Terão preferência estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e nunca utilizaram o Fies. Em seguida aparecem aqueles que já quitaram um financiamento anterior, depois os candidatos já graduados que nunca participaram do programa e por último, quem concluiu a graduação e já utilizou o financiamento anteriormente, desde que a dívida tenha sido quitada.

O resultado da chamada única será divulgado em 30 de julho. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar as informações da inscrição entre 31 de julho e 4 de agosto para dar continuidade ao processo.

Quem não for convocado na primeira chamada será incluído automaticamente na lista de espera. As convocações dessa etapa ocorrerão entre 7 de agosto e 24 de setembro, conforme a disponibilidade de vagas remanescentes.

Outra modalidade disponível é o Fies Social, criado para ampliar o acesso ao ensino superior entre estudantes em situação de maior vulnerabilidade econômica. Nessa modalidade, 50% das vagas são destinadas a candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Os estudantes contemplados pelo Fies Social podem obter financiamento de até 100% das mensalidades do curso. Além disso, quem atender aos critérios de renda fica dispensado de apresentar documentação para comprovação financeira junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento. Ainda assim, será necessário comparecer à instituição para validar as demais informações fornecidas na inscrição. Caso sejam identificadas divergências nos dados declarados, poderão ser solicitados documentos complementares.

Já os candidatos inscritos nas vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico que comprove a condição, contendo a classificação correspondente na Classificação Internacional de Doenças.

Cronograma

• Inscrições entre 14 e 17 de julho

• Resultado da chamada única em 30 de julho

• Complementação da inscrição entre 31 de julho e 4 de agosto

• Convocações da lista de espera entre 7 de agosto e 24 de setembro

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia