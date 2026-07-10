Prouni: Prazo para concorrer a 471 mil bolsas termina nesta sexta

Correio Braziliense

Jovens em frente a uma instituição de ensino para as provas do Enem, cenário comum para estudantes que buscam vagas em programas como o Prouni - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O prazo para as inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre termina às 23h59 desta sexta-feira (10), no horário de Brasília. O processo seletivo é gratuito e realizado de forma online.

A iniciativa federal concede bolsas de estudo integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, de 50%, em cursos de graduação de instituições privadas. Nesta edição, são oferecidas mais de 471 mil bolsas em 879 faculdades.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC). O candidato deverá escolher se concorre às vagas de ampla concorrência ou àquelas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

Quem pode se inscrever

Para participar, o estudante precisa ter completado o ensino médio e participado das edições de 2024 ou 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É necessário ter obtido no mínimo 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação.

Os candidatos também precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública;

ter sido bolsista integral ou parcial durante o ensino médio em instituição privada;

ter estudado parte em escola pública e parte em particular;

ser pessoa com deficiência;

ser professor ativo da rede pública que deseja cursar licenciatura ou pedagogia.

Docentes da rede pública não precisam cumprir os critérios de renda. Quem participou do Enem 2026 na condição de treineiro não pode concorrer às vagas.

Critérios de renda

Para as bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo. No caso das bolsas parciais, que cobrem 50% da mensalidade, o valor sobe para até três salários mínimos por pessoa.

A classificação dos candidatos utiliza a melhor nota obtida no Enem, observando a modalidade de concorrência, o curso, o turno e a instituição escolhidos na inscrição.

Cronograma do Prouni

O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho. Os selecionados terão entre os dias 15 e 24 de julho para comprovar as informações. Já a segunda chamada está prevista para 5 de agosto, com prazo de confirmação de 5 a 14 de agosto.

inscrições: 7 a 10 de julho;

resultado 1ª chamada: 15 de julho;

resultado 2ª chamada: 5 de agosto;

lista de espera: 26 e 27 de agosto;

resultado lista de Espera: 1º de setembro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.