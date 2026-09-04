Inep divulga resultado final da 2ª etapa do Revalida 2025/2

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta sexta-feira(4/9), o resultado final da 2ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025/2. Os participantes podem consultar o resultado pelo site revalida.inep.gov.br/revalida/
Também foi publicada nesta sexta-feira, a retificação do Edital nº 31, de 31 de março de 2026, com alteração da pontuação mínima necessária para aprovação na 2ª etapa da prova a 2025/2. Com a mudança, será considerado aprovado o participante que alcançar, no mínimo, 62,104 dos 100 pontos. Anteriormente, a nota de corte prevista era de 62,174 pontos.
A 2ª etapa do exame é composta pela prova de habilidades clínicas, que avalia competências necessárias ao exercício da medicina por meio de situações relacionadas à prática profissional. Nessa fase, os participantes percorrem estações nas quais devem realizar tarefas específicas, como investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e orientação aos pacientes.
O Revalida é uma avaliação criada para unificar a validação de diplomas de medicina obtidos fora do Brasil. O processo atesta se o profissional formado no exterior possui as competências necessárias para exercer a medicina no país de forma segura. Dividido em duas etapas, uma teórica e outra prática. O exame é obrigatório para a obtenção do registro profissional junto aos Conselhos Regionais de Medicina.
*Estagiário sob supervisão de Ana Sá
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