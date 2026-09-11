Correio Braziliense

Vestibular de medicina da FEMPAR prorroga prazo de inscrições - (crédito: Divulgação/Mackenzie)

Por Ana Vitória Calisto*

A Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (Fempar) prorrogou até sexta-feira (11/9) as inscrições para o vestibular de medicina 2027. O prazo inicial terminaria na última sexta-feira (4), mas foi estendido pela instituição. A data da prova continua para 18 de outubro.

Ao todo, são oferecidas 120 vagas para o curso de medicina, destinadas ao ingresso no primeiro e no segundo semestres de 2027. Segundo a instituição, o curso busca integrar formação acadêmica, prática médica e formação humanizada, com preparação para os diferentes desafios da profissão.

Sobre a faculdade

Fempar tem mais de 55 anos de atuação na formação médica e integra o grupo Mackenzie desde 20 de novembro de 2018. A faculdade passou a fazer parte da rede quando o Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) assumiu a sua gestão e a do complexo hospitalar adjacente, após um período de intervenção judicial na antiga gestão.

A instituição conta com certificações na área de educação médica e tem como um de seus principais diferenciais o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), onde os estudantes têm contato com a prática profissional real e humanizada desde o início da formação.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá