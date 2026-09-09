Prova Nacional Docente 2026: saiba como consultar local de prova

Correio Braziliense

A prova será realizada no dia 20 de setembro - (crédito: Reprodução/MEC)

Os participantes da Prova Nacional Docente (PND) 2026 já podem consultar seus locais de prova. As informações estão disponíveis no Cartão de Confirmação da Inscrição, acessado por meio do Sistema PND.

O documento também detalha outros dados da inscrição e da aplicação, como data e horário do exame. Nele constam, ainda, informações sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social, caso tenham sido solicitados e aprovados.

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A prova será realizada no dia 20 de setembro, seguindo o horário oficial de Brasília (DF). Os portões dos locais de aplicação abrem às 12h e fecham às 13h. O exame começa às 13h30 e se encerra às 19h.

Próximas datas da PND 2026

Aplicação da prova: 20 de setembro;

Divulgação de materiais e gabaritos: 24 de setembro, com a publicação dos cadernos de prova, da grade de correção da questão discursiva, dos gabaritos preliminares das questões objetivas e da expectativa de resposta da questão discursiva;

Divulgação do resultado final: 15 de dezembro.

Como será a prova

A avaliação é dividida em duas partes. A primeira, de Formação Geral Docente, contém 30 questões objetivas e uma questão discursiva. A parte discursiva avaliará clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas e o uso da norma-padrão da língua portuguesa.

A segunda parte, de Componente Específico, possui 50 questões de múltipla escolha. Elas são voltadas à resolução de situações-problema e estudos de caso da área de formação do participante, abrangendo 21 áreas de licenciatura.

A PND tem como objetivo avaliar a formação dos concluintes das licenciaturas, por meio da prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas). O resultado também serve como subsídio para processos seletivos e concursos públicos federais, estaduais e municipais para o ingresso na carreira docente da educação básica pública.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.