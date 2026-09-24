Repórter do Fantástico chama Gil do Vigor de "falso acadêmico" e gera atrito

Correio Braziliense

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, 35 anos, entrou na faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 2010, pelo sistema de cotas. Concluiu a graduação em 2016 e o mestrado em economia na mesma universidade em 2019. - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Na -feira (21), Gil publicou a notícia da aceitação de dois artigos acadêmicos pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE). A própria SBE respondeu: "Te vemos lá no 48º Encontro Brasileiro de Econometria, Gil!" Os trabalhos, dos quais Gil é coautor, serão apresentados no 48º Encontro Brasileiro de Econometria, previsto para 15 a , em Foz do Iguaçu (PR).

O jornalista Álvaro Pereira Jr., 63 anos, repórter do Fantástico, debochou publicamente do economista Gil do Vigor nas redes sociais, após o ex-BBB comemorar a aceitação. Álvaro chamou Gil de "falso acadêmico". O jornalista do Fantástico também escreveu em tom de ironia nas redes sociais: "Também conhecido como: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos," desdenhando o trabalho acadêmico do colega de emissora . Álvaro não parou por ai, foi mais incisivo na sequência: "Como fico p*to com o 'falso acadêmico' que faz parecer que vida de pesquisador é uma grande festa". Após a repercussão, o repórter do Fantástico trancou o perfil na plataforma.

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Álvaro é graduado em Química e em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP) e fez especialização em Jornalismo Científico pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre 1989 e 1990, como bolsista do programa Knight Science Journalism Fellowship. Está na Globo desde 1995, liderou a criação do portal g1 em 2006 e, desde 2017, atua exclusivamente como repórter especial do Fantástico, com foco em ciência e tecnologia.

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, 35 anos, entrou na faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 2010, pelo sistema de cotas. Concluiu a graduação em 2016 e o mestrado em economia na mesma universidade em 2019. Aceito com bolsa no programa de PhD da University of California, Davis, concluiu o doutorado em junho de 2026. Em agosto, iniciou pós-doutorado na Universidade de Chicago. É revisor do Journal of Development Economics e tem mais de cinco artigos acadêmicos, alguns premiados. Na Globo, apresenta o quadro "Tá Lascado", de economia popular, no programa Mais Você.

Gil rebateu. Afirmou que questionar sua formação por trabalhos aceitos em uma conferência brasileira de alto nível demonstra "falta de noção e de respeito". Citou trabalhos individuais aceitos em conferências internacionais e reafirmou ser formado, mestre e doutor em economia. A participação na SBE não é inédita: no encontro de 2025, Gil teve dois trabalhos aceitos, um deles individual, sobre os efeitos do assassinato de um colega de escola no envolvimento posterior de estudantes com o crime.

A aceitação em um congresso acadêmico não equivale à publicação em uma revista científica com revisão por pares. A distinção sustenta parte da ressalva feita por Álvaro. O Encontro da SBE, porém, é um dos principais fóruns de pesquisa em economia do Brasil, com comitê científico de 52 pesquisadores. Gil possui doutorado por uma das universidades mais reconhecidas do mundo na área e pós-doutorado em andamento na Universidade de Chicago.