UnB divulga editais do PAS e do vestibular; veja detalhes

Gabriel Botelho

Provas do PAS 3 ocorrem neste domingo (30) no DF - (crédito: Beto Monteiro)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta terça-feira (25/8), os editais das etapas 1, 2 e 3 dos PAS (Programa de Avaliação Seriada) de 2026. A instituição já havia lançado, nessa segunda (24/8), os detalhes referentes aos Vestibulares tradicionais de 2027.

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Em relação ao PAS, as datas de inscrição e realização das provas serão diferentes. As etapa 1 e 2 terão inscrições abertas na terça-feira (1°/9), e serão encerradas no dia 30 do mesmo mês, às 18h. A etapa 3 também abrirá candidaturas no mesmo dia. No entanto, se encerrarão mais cedo, no dia 21, também às 18h.

As provas serão em dias distintos. A etapa 3 será a primeira, em 29 de novembro. Em seguida, vem etapa 1, em 6 de dezembro. Na outra semana, em 13 de dezembro, vem a etapa 2. Em relação às primeiras duas etapas, o pedido de solicitação de isenção das taxas de inscrição ocorrem no mesmo período de tempo das inscrições: entre 1º e 30 de setembro.

A etapa 3 segue a mesma linha: 1º a 21 de setembro. Ainda na etapa final, a Banca de Avaliação Biopsicosocial (cotas PCD) está marcada para 24 de janeiro de 2027, mesma data da Banca de Heteroidentificação Racial. Neste momento, estão os andamentos os subprogramas dos triênios 2024-2026; 2025-2027; e 2026-2028.

Vestibular tradicional também já tem datas

Da mesma forma, o edital do Vestibular tradicional de 2027 já foi divulgado. O documento, publicado na segunda-feira, carrega orientações para envio de documentos e distribuição de vagas para cada graduação.

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Metade das vagas ofertadas serão destinadas a alunos da rede pública e de cotar raciais ou sociais. O restante ficará a serviço da ampla concorrência. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 22 de novembro de 2026, ou seja, sábado e domingo.