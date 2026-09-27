Competição mundial

Brasil brilha em mundial de educação e conquista 8 medalhas na China

Delegação com jovens do Senai e Senac ficou em 2º lugar geral na WorldSkills, a maior competição de educação profissional do planeta

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Giovanna Rodrigues
postado em 27/09/2026 15:07

O Brasil conquistou oito medalhas na WorldSkills Shanghai 2026, que terminou neste domingo (27), na China. A delegação brasileira obteve duas medalhas de prata e seis de bronze, resultado que garantiu ao país a segunda colocação geral na competição, atrás apenas da anfitriã China.

Além do pódio, o país recebeu 29 medalhas de excelência, concedidas aos competidores com pontuação acima da média em suas respectivas ocupações. O evento reuniu cerca de 1,4 mil participantes de 70 países, que disputaram provas em 64 modalidades entre os dias 22 e 27 de setembro.

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A equipe brasileira foi formada por 71 competidores, entre alunos e ex-alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Eles representaram o Brasil em todas as 64 ocupações do torneio.

Os prêmios foram entregues durante a cerimônia de encerramento na Mercedes-Benz Arena, em Xangai. Confira a lista de brasileiros premiados:

Medalhas de prata

  • #31 Tecnologia da Moda: Myllena Vitória de Arruda Nogueira

  • #63 Integração de Sistemas Robóticos: Alexandre Isaque Almeida Rodrigues e Bruno Gabriel Soares de Oliveira

Medalhas de bronze

  • #07 Fresagem CNC: Alisson Gabriel Genova de Oliveira

  • #21 Sistemas Drywall e Estucagem: Guilherme Rodrigues Lunardi

  • #23 Robótica Autônoma: Gustavo Gabriel Dutra Alves e Artur Barud

  • #48 Indústria 4.0: Gustavo Vitor Martins Pereira de Sousa e João Victor Caliaro Fonseca

  • #59 Design Industrial: Rafael Seikiti Nishihara Candido

  • #62 Energias Renováveis: Kevin Gabriel Gonçalves Silva

Medalhas de excelência

  • #01 Mecânica Industrial: Gustavo Carvalho Santos

  • #02 Sistemas de Rede TIC: Luiz Fernando Barbosa Santos

  • #04 Mecatrônica: Daniel Henrique Bianquini Moraes Oliveira e Arthur Maia

  • #05 Desenho Mecânico em CAD: Welinton Staleng Mendonça

  • #06 Tornearia CNC: Leonardo Enrique Cruz

  • #08 Desenvolvimento de Aplicativos Móveis: Renan Gabriel Bernardes Coêlho

  • #09 Desenvolvimento de Softwares para Negócios: Artur Fiorentino

  • #10 Soldagem: Felipe de Sousa Rocha

  • #12 Aplicação de Revestimentos Cerâmicos: Bruno Canuto de Souza

  • #14 Manutenção de Aeronaves: Davi da Silva Padilha

  • #16 Eletrônica: João Lucas Ramos Batista

  • #17 Tecnologias Web: André Brizido Basilio

  • #18 Instalações Elétricas Residenciais: Rhuan Ferreira Barra

  • #20 Construção em Alvenaria: Davi da Silva Aleixo Ignacio

  • #22 Pintura Decorativa: Izabela Lopes Lima

  • #27 Joalheria: Ronie Henrique de Almeida

  • #29 Cabeleireiro: Angélica China Matsuda

  • #33 Tecnologia Automotiva: Kauan Henrique Martinello Nazario

  • #34 Cozinha: Gustavo Ramos Freitas Argoud

  • #35 Serviço de Restaurante: Matheus Henrique dos Santos da Silva

  • #36 Pintura Automotiva: Lucas Fonseca Marques

  • #39 Gestão de Sistemas de Redes TI: Luan Antunes Batista

  • #40 Tecnologia em Design Gráfico: Brenda Gomes Virgens

  • #41 Cuidados Sociais e de Saúde: Cássia Eloá Martins de Oliveira

  • #45 Design de Mídias Interativas Digitais: Erán Martínez Ramos

  • #50 Arte Digital 3D para Jogos: Giovanna Candido da Silva

  • #55 Tecnologia da Água: Leonardo Santos Bertho

  • #56 Recepção de Hotel: Natália da Rosa Corso

  • #60 Tecnologia Optoeletrônica: Kaique William Ventura Camacho

Próxima edição na Ásia

Realizada a cada dois anos, a WorldSkills é uma vitrine global para a educação profissional. A próxima edição da competição está prevista para 2028 e acontecerá em Aichi, no Japão. O evento promove inovação e desenvolvimento de competências alinhadas às demandas da indústria.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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