Brasil brilha em mundial de educação e conquista 8 medalhas na China

Giovanna Rodrigues

O Brasil conquistou oito medalhas na WorldSkills Shanghai 2026, que terminou neste domingo (27), na China. A delegação brasileira obteve duas medalhas de prata e seis de bronze, resultado que garantiu ao país a segunda colocação geral na competição, atrás apenas da anfitriã China.

Além do pódio, o país recebeu 29 medalhas de excelência, concedidas aos competidores com pontuação acima da média em suas respectivas ocupações. O evento reuniu cerca de 1,4 mil participantes de 70 países, que disputaram provas em 64 modalidades entre os dias 22 e 27 de setembro.

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A equipe brasileira foi formada por 71 competidores, entre alunos e ex-alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Eles representaram o Brasil em todas as 64 ocupações do torneio.

Os prêmios foram entregues durante a cerimônia de encerramento na Mercedes-Benz Arena, em Xangai. Confira a lista de brasileiros premiados:

Medalhas de prata

#31 Tecnologia da Moda: Myllena Vitória de Arruda Nogueira

#63 Integração de Sistemas Robóticos: Alexandre Isaque Almeida Rodrigues e Bruno Gabriel Soares de Oliveira

Medalhas de bronze

#07 Fresagem CNC: Alisson Gabriel Genova de Oliveira

#21 Sistemas Drywall e Estucagem: Guilherme Rodrigues Lunardi

#23 Robótica Autônoma: Gustavo Gabriel Dutra Alves e Artur Barud

#48 Indústria 4.0: Gustavo Vitor Martins Pereira de Sousa e João Victor Caliaro Fonseca

#59 Design Industrial: Rafael Seikiti Nishihara Candido

#62 Energias Renováveis: Kevin Gabriel Gonçalves Silva

Medalhas de excelência

#01 Mecânica Industrial: Gustavo Carvalho Santos

#02 Sistemas de Rede TIC: Luiz Fernando Barbosa Santos

#04 Mecatrônica: Daniel Henrique Bianquini Moraes Oliveira e Arthur Maia

#05 Desenho Mecânico em CAD: Welinton Staleng Mendonça

#06 Tornearia CNC: Leonardo Enrique Cruz

#08 Desenvolvimento de Aplicativos Móveis: Renan Gabriel Bernardes Coêlho

#09 Desenvolvimento de Softwares para Negócios: Artur Fiorentino

#10 Soldagem: Felipe de Sousa Rocha

#12 Aplicação de Revestimentos Cerâmicos: Bruno Canuto de Souza

#14 Manutenção de Aeronaves: Davi da Silva Padilha

#16 Eletrônica: João Lucas Ramos Batista

#17 Tecnologias Web: André Brizido Basilio

#18 Instalações Elétricas Residenciais: Rhuan Ferreira Barra

#20 Construção em Alvenaria: Davi da Silva Aleixo Ignacio

#22 Pintura Decorativa: Izabela Lopes Lima

#27 Joalheria: Ronie Henrique de Almeida

#29 Cabeleireiro: Angélica China Matsuda

#33 Tecnologia Automotiva: Kauan Henrique Martinello Nazario

#34 Cozinha: Gustavo Ramos Freitas Argoud

#35 Serviço de Restaurante: Matheus Henrique dos Santos da Silva

#36 Pintura Automotiva: Lucas Fonseca Marques

#39 Gestão de Sistemas de Redes TI: Luan Antunes Batista

#40 Tecnologia em Design Gráfico: Brenda Gomes Virgens

#41 Cuidados Sociais e de Saúde: Cássia Eloá Martins de Oliveira

#45 Design de Mídias Interativas Digitais: Erán Martínez Ramos

#50 Arte Digital 3D para Jogos: Giovanna Candido da Silva

#55 Tecnologia da Água: Leonardo Santos Bertho

#56 Recepção de Hotel: Natália da Rosa Corso

#60 Tecnologia Optoeletrônica: Kaique William Ventura Camacho

Próxima edição na Ásia

Realizada a cada dois anos, a WorldSkills é uma vitrine global para a educação profissional. A próxima edição da competição está prevista para 2028 e acontecerá em Aichi, no Japão. O evento promove inovação e desenvolvimento de competências alinhadas às demandas da indústria.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.