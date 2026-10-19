Unicamp 2027: prova cita Wagner Moura, gíria "GAG" e reutiliza questão de 1987

Geopolítica entre China e Estados Unidos, inteligência artificial, violência contra a mulher, videogames, fake news sobre vacinas e a gíria viral "GAG" deram o tom da primeira fase do Vestibular 2027 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aplicada no último domingo (18). A prova também chamou a atenção por fazer referência a si mesma em pelo menos quatro questões, recuperando material do próprio vestibular de 1987 e celebrando os 60 anos da universidade.



Ao todo, foram 58.431 inscritos para 2.523 vagas em 70 cursos. Brasília concentrou 1.442 inscritos e foi a segunda capital com mais candidatos fora de São Paulo, que reuniu 12.852. Salvador veio em seguida, com 1.369.

Atualidades atravessaram todas as áreas

Em química, uma questão partiu do Prêmio Nobel de 2025 sobre estruturas metal-orgânicas e captação de dióxido de carbono. Outra usou o episódio das intoxicações por bebidas no fim de 2025 para contextualizar conceitos de hemodiálise. Em geografia, a disputa entre China e Estados Unidos apareceu em uma questão sobre militarização e o uso da inteligência artificial.

A prova também dialogou com o universo juvenil. Em inglês, uma questão analisou a gíria "GAG", disseminada no Instagram e no TikTok, e outra trouxe o ator Wagner Moura e a escritora Toni Morrison discutindo arte e política. Em ciências humanas, a história dos consoles de videogame e sua relação com a televisão virou tema de questão. Em português, uma fantasia de Carnaval de 2026 que viralizou nas redes sociais com mensagem contra o feminicídio apareceu em uma pergunta sobre os sentidos da palavra "fantasia".



"A Unicamp dá continuidade ao projeto de se relacionar com temas atuais e com o universo dos jovens. Trouxeram a expressão 'GAG' e sua disseminação dentro de uma dimensão linguística. É bem a cara da Unicamp", avalia Isabela Araujo Ramos, especialista em soluções educacionais do SAS Educação e graduada em letras pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Universidade se citou em pelo menos quatro questões



Em matemática, duas questões reutilizaram imagens do vestibular de 1987 e se dirigiram ao candidato com a frase "Você, que é fã do vestibular da Unicamp". Em português, a canção Sonhos de um carnaval, de Chico Buarque, foi introduzida com a menção ao ano de fundação da universidade. Em geografia, o logotipo da Unicamp virou objeto de análise sobre simbolismo e representação espacial do campus.

Em literatura, uma questão sobre Conceição Evaristo usou não apenas a obra Olhos d'água, mas também uma fala da autora em aula aberta realizada na universidade em agosto, nos 60 anos da Unicamp e nos 40 anos do vestibular.

Dificuldade variou de "muito simples" a "muito difícil"



Luiz Guilherme Novais, especialista em soluções educacionais do COC e mestre em ensino de ciências, aponta oscilação. "Teve uma questão de matemática muito simples, que envolvia apenas sistemas de equações sobre arrecadação de fundos com venda de pizza. Em contrapartida, outras estavam muito difíceis, como uma de matriz que pedia para calcular o determinante e transformar o resultado em um gráfico", compara.



A interdisciplinaridade marcou o exame. "A pergunta de inglês sobre deportação de imigrantes nos Estados Unidos exigia não apenas a interpretação do texto, mas a análise de gráficos e até certo conhecimento de matemática", exemplifica Novais. Negritude e antirracismo atravessaram áreas. "Isso apareceu em geografia e em literatura, com autores canônicos como Lima Barreto e Machado de Assis", acrescenta.





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A segunda fase, com provas dissertativas, será aplicada em 29 e 30 de novembro. A primeira lista de aprovados sai em 25 de janeiro de 2027. Mais informações em O Censo Demográfico de 2022 do IBGE gerou questões sobre a autodeclaração racial e o aumento do número de pessoas pardas. Outras abordaram o centenário do geógrafo Milton Santos e a expansão das cidades de médio porte. Em física, os dez anos da observação das ondas gravitacionais serviram de base para duas questões.A segunda fase, com provas dissertativas, será aplicada em 29 e 30 de novembro. A primeira lista de aprovados sai em 25 de janeiro de 2027. Mais informações em comvest.unicamp.br



