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UnB transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para sexta

Data foi transferida do dia 28 para 30 de outubro e altera o funcionamento da instituição: não haverá expediente em toda a universidade

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Correio Braziliense
postado em 27/10/2026 15:00 / atualizado em 27/10/2026 15:00
A alteração no ponto facultativo impacta o funcionamento e as atividades da Universidade de Brasília - (crédito: Agência Brasil)
A alteração no ponto facultativo impacta o funcionamento e as atividades da Universidade de Brasília - (crédito: Agência Brasil)

O ponto facultativo do Dia do Servidor Público mudou de data na Universidade de Brasília: o dia passou de 28 para 30 de outubro.

Funcionamento da instituição

A alteração afeta as atividades e o funcionamento da Universidade.

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Em razão dessa mudança, a UnB não terá expediente na sexta-feira, 30 de outubro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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