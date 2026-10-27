UnB transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para sexta

Correio Braziliense

A alteração no ponto facultativo impacta o funcionamento e as atividades da Universidade de Brasília - (crédito: Agência Brasil)

O ponto facultativo do Dia do Servidor Público mudou de data na Universidade de Brasília: o dia passou de 28 para 30 de outubro.

Funcionamento da instituição

A alteração afeta as atividades e o funcionamento da Universidade.

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Em razão dessa mudança, a UnB não terá expediente na sexta-feira, 30 de outubro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.