Confira os passos para uma redação nota mil no Enem 2026

Mariana Niederauer Anna Júlia Castro

Redação do Enem de 2025 teve como tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os mais de cinco milhões de candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2026 encaram, no próximo domingo, uma das etapas mais temidas: a redação. O início da maratona é ao meio-dia, com a abertura dos portões. Às 13h os locais de prova por todo o Brasil fecharão as portas para que o exame comece pontualmente às 13h30.

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O primeiro passo, portanto, é garantir a chegada no horário e com os documentos e materiais necessários para responder à prova, que também terá questões de Linguagens e Ciências Humanas. A principal diferença entre o primeiro domingo de provas e o segundo é a gestão do tempo, segundo reforça a professora de redação do Colégio Bernoulli Sidinéia Azevedo.

"Nas disciplinas de linguagem, por exemplo, os candidatos não devem se basear na ordem cronológica, mas, sim, na ordem pedagógica, ou seja, verificar o grau de dificuldade que o assunto apresenta", sugere. Importante que o estudante leia o enunciado — antes mesmo de ler o texto motivador — e, caso se trate de uma questão mais fácil, siga para a resolução.

Ela sugere ainda que os candidatos comecem a prova já com uma análise da proposta de tema da redação, assim que forem autorizados a abrir o caderno de provas. A partir daí, a orientação é que se monte um plano de texto, levantando quais desafios o tema proposto exige que sejam respondidos. Em seguida, o estudante pode intercalar a leitura dos textos motivadores da prova com a resolução de exercícios e a montagem desse plano. Esses insumos podem ajudar a construir a argumentação.

Ana Beatriz de Luna tirou 980 na prova e garantiu vaga na UnB (foto: Arquivo pessoal)

Sidinéia explica que o plano de texto, por si só, pode ser suficiente para que o candidato siga direto ao texto final, sem precisar escrever um rascunho antes e, com isso, economizar tempo de prova, mas essa decisão vai depender da preparação de cada um. "Se ele não se sente seguro, aí deve fazer um rascunho, mas cuidando para que o tempo seja adequado e não comprometa o restante da prova", sinaliza. A professora enfatiza ainda que o estudante não precisa recorrer apenas a filósofos ou pensadores conhecidos. Filmes, séries, músicas e livros podem enriquecer a argumentação, desde que tenha relação com o tema. "Não basta que o participante coloque um repertório na sua redação. É fundamental que esse repertório seja pertinente", avisa.

As regras gerais também precisam ser lembradas na hora de escrever o texto final: tem que respeitar a margem; não ultrapassar o limite de 30 linhas; e caso de erro, passe um traço suave por cima e escreva o trecho correto logo em seguida; escreva de forma legível; evite transcrições dos textos motivadores, eles podem servir de inspiração. "Uma pergunta que sempre os alunos fazem é se desconta nota se errar e passar um traço ou fazer um borrão. Não há desconto. Entretanto, é preciso ter cuidado para que o texto fique limpo, e não sobrecarregado de rasuras, de forma que comprometa a leitura e avaliação", afirma Sidnéia.

Debates sobre o vicaricídio e os desafios para combater a violência contra crianças e adolescentes; o uso da inteligência artificial no ambiente escolar; COP30 e outros temas relacionados ao meio ambiente; e o ECA Digital são algumas das apostas da professora para os temas que podem ser cobrados este ano.

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Dicas de quem brilhou

Aos 22 anos, Ana Beatriz de Luna veio do Ceará para estudar publicidade na Universidade de Brasília (UnB), depois de tirar 980 pontos na redação do Enem, nota que contribuiu para a seleção. "O que eu fiz foi construir uma base de raciocínio crítico que funcionasse para qualquer tema" revela. Para se preparar, a estudante buscou compreender conceitos fundamentais da sociedade brasileira. Entre as estratégias, leu os cinco primeiros artigos da Constituição Federal e procurou entender princípios como o da dignidade da pessoa humana.

Segundo Ana Beatriz, o diferencial foi relacionar os conhecimentos teóricos com situações da vida real. Para isso, ela destaca a importância de ouvir histórias, observar as experiências de outras pessoas e se aprofundar nos problemas estruturais da sociedade. Ela também aconselha a não transformar a redação em uma disputa por repertórios difíceis ou palavras elaboradas: o importante é ter curiosidade sobre o mundo ao redor, conversar com outras pessoas e procurar compreender diferentes realidades.

Como usar a nota

A nota do exame pode ser usada para ingressar em universidades públicas e institutos federais por meio de seleções próprias ou do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Algumas instituições de ensino particulares também selecionam pelo Enem. Nesse caso, o Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma das possibilidades, e a nota pode ser usada para pleitear um financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Fique atento

Horários da prova:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas: 19h

Obrigatório:

Documento oficial de identificação com foto (documentos digitais serão aceitos, mas precisam ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.Br)

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

É bom levar:

Cartão de Confirmação de Inscrição

Lanche e água, em garrafa feita de material transparente

Proibido:

Óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos.

Livros, bula, manuais, impressos, anotações.

Protetor auricular

Relógio de qualquer tipo

Dispositivos eletrônicos

*Esses itens devem ser colocados no envelope porta-objetos entregue na porta da sala

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer