Correio Braziliense

Maria de Nazaré Pedroza foi a primeira mulher eleita para a diretoria da UNE, em 1963 - (crédito: Reprodução)

A União Nacional dos Estudantes (UNE) informou, em nota, o falecimento da professora aposentada da Universidade de Brasília (UnB) Maria de Nazaré Pedroza. Segundo a entidade, ela foi a primeira mulher eleita para a diretoria da UNE, em 1963. A nota não informa a data da morte nem detalhes sobre velório e sepultamento.

De acordo com a UNE, Maria de Nazaré foi eleita tesoureira-geral em junho de 1963, no congresso da entidade em Santo André (SP), o último antes do golpe militar de 1964. Em texto assinado por ela e publicado em 2012 pelo portal Vermelho, a professora relata que foi a primeira mulher eleita para a diretoria da UNE nesse congresso e que ocupou o cargo de tesoureira-geral.

Segundo a UNE, Maria de Nazaré dedicou a vida à educação pública na área de pedagogia e ajudou a preservar a memória da resistência democrática. Ela assinou o prefácio de "Paixão de Honestino" (Editora UnB, 2016), biografia escrita por Betty Almeida sobre Honestino Guimarães, a quem a UNE chama de "eterna presidente".

Na nota, a UNE presta solidariedade a familiares, amigos, colegas da UnB, ex-alunos e companheiros de luta.