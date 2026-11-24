Carlos Henrique Oliveira, ex-diretor executivo do IDG, deixa um legado de dedicação e liderança para a instituição - (crédito: Arquivo pessoal)

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG, manifestou profundo pesar pela morte de Carlos Henrique Oliveira. O profissional exerceu o cargo de diretor executivo da entidade e participou de etapas centrais na estruturação da organização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante sua trajetória, Henrique manteve compromisso contínuo com a edificação de uma sociedade mais democrática, socialmente justa e voltada ao interesse coletivo. A causa da morte e a idade não foram informadas.

Leia mais

Atuação e liderança institucional

Henrique chegou ao IDG integrando diálogo, orientação e afeto à rotina de trabalho. O gestor reunia amplo conhecimento sobre os mais diversos assuntos e demonstrava habilidade para converter demandas complexas em oportunidades reais de aprendizado.

A conduta profissional de Henrique combinava ética e coragem. Em sua rotina administrativa, o gestor exercia a liderança com base em características claras:

respeito e assertividade no tratamento de cada questão;

tranquilidade diante dos desafios diários;

sensibilidade na condução de conversas e decisões;

comprometimento constante com a equipe e com a instituição.

Construção da identidade e legado

O IDG destacou o privilégio de contar com a presença, o talento e as contribuições de Carlos Henrique na diretoria executiva. O dirigente participou de modo ativo na construção da identidade institucional da organização e ajudou a moldar as práticas atuais da entidade.

Henrique expressava dedicação ao trabalho, às outras pessoas, à vida e aos valores em que acreditava. Essa postura permitiu que sua influência seguisse viva na instituição mesmo após sua saída formal do cargo.

O impacto do ex-diretor permaneceu nas ideias aplicadas, nas relações construídas, nos conhecimentos transmitidos e no modo de atuação da equipe, constituindo um legado que continua servindo de inspiração.

O IDG expressou solidariedade aos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho e a todos os que conviveram com Carlos Henrique. A instituição afirmou que sua trajetória e suas contribuições permanecem vivas na memória e na história do instituto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.