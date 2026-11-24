O Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG, manifestou profundo pesar pela morte de Carlos Henrique Oliveira. O profissional exerceu o cargo de diretor executivo da entidade e participou de etapas centrais na estruturação da organização.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Durante sua trajetória, Henrique manteve compromisso contínuo com a edificação de uma sociedade mais democrática, socialmente justa e voltada ao interesse coletivo. A causa da morte e a idade não foram informadas.
Leia mais
-
Ex-diretor da CEB, Herbert de Assis morre aos 79 anos
-
Morre nesta terça-feira (7/7) o empresário brasiliense Fábio de Carvalho
-
Carlos Carneiro Costa, fundador da Construtora Líder, morre aos 89 anos
Atuação e liderança institucional
Henrique chegou ao IDG integrando diálogo, orientação e afeto à rotina de trabalho. O gestor reunia amplo conhecimento sobre os mais diversos assuntos e demonstrava habilidade para converter demandas complexas em oportunidades reais de aprendizado.
A conduta profissional de Henrique combinava ética e coragem. Em sua rotina administrativa, o gestor exercia a liderança com base em características claras:
-
respeito e assertividade no tratamento de cada questão;
-
tranquilidade diante dos desafios diários;
-
sensibilidade na condução de conversas e decisões;
-
comprometimento constante com a equipe e com a instituição.
Construção da identidade e legado
O IDG destacou o privilégio de contar com a presença, o talento e as contribuições de Carlos Henrique na diretoria executiva. O dirigente participou de modo ativo na construção da identidade institucional da organização e ajudou a moldar as práticas atuais da entidade.
Saiba Mais
- Brasil Polícia investiga furto de crânio de criança em cemitério
- Brasil Delegada e marido fazem acordo para evitar processo por uso de carro policial
- Brasil Brasil tem 31 organizações criminosas com atuação relevante, segundo ABIN
- Brasil Após pedir medida protetiva, mãe de três filhos é morta a facadas em São Paulo
- Brasil MPRJ investiga suposta influência de milícia na Prefeitura de Seropédica
- Brasil Violência vicária: entenda o crime investigado no caso Marllon
Henrique expressava dedicação ao trabalho, às outras pessoas, à vida e aos valores em que acreditava. Essa postura permitiu que sua influência seguisse viva na instituição mesmo após sua saída formal do cargo.
O impacto do ex-diretor permaneceu nas ideias aplicadas, nas relações construídas, nos conhecimentos transmitidos e no modo de atuação da equipe, constituindo um legado que continua servindo de inspiração.
O IDG expressou solidariedade aos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho e a todos os que conviveram com Carlos Henrique. A instituição afirmou que sua trajetória e suas contribuições permanecem vivas na memória e na história do instituto.
Saiba Mais
- Cidades DF Obituário: 46 funerais nesta terça-feira (24/11); confira a lista
- Cidades DF Caminhão carregado com vidro tomba no viaduto de Samambaia
- Cidades DF Armas apreendidas em operação estavam em mansão do ex-presidente da Conafer, preso no caso do INSS
- Cidades DF DF abre 935 vagas gratuitas para castrar cães e gatos nesta semana
- Cidades DF Feira une empreendedorismo e música negra neste sábado (28) na Birosca do Conic
- Cidades DF Comunidade LGBTQIA+ terá encontro para discutir direitos no MPDFT
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.