Quasares, como o recém-descoberto Dún Aonghasa, são os núcleos galácticos mais brilhantes do cosmos - (crédito: ESA)

Uma equipe liderada pelo astrônomo Julien Wolf, do Instituto Max Planck de Astronomia, identificou o quasar mais distante já registrado. O objeto cósmico recebeu o nome técnico J1504+6252 e o apelido de Dún Aonghasa. Ele existiu 630 milhões de anos após o Big Bang, superando a marca do recordista anterior em 40 milhões de anos.

A detecção inicial ocorreu por meio do Euclid Wide Survey. Em seguida, observações adicionais confirmaram o achado com o uso do Observatório W.M. Keck, do Telescópio Espacial Hubble, do Large Binocular Telescope e do Telescópio Espacial James Webb. As análises apontaram um desvio para o vermelho de z = 8,13, estabelecendo o primeiro quasar confirmado com índice superior a oito.

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O desvio para o vermelho mede a alteração no comprimento de onda da luz provocada pela expansão do Universo até o ponto de observação. Esse dado permite calcular distâncias temporais e espaciais no cosmos.

Como funcionam os quasares

Quasares constituem os núcleos galácticos mais brilhantes do cosmos, alimentados por buracos negros supermassivos: o material vizinho forma um turbilhão de gás aquecido que brilha antes de submergir na estrutura gravitacional. Esse mecanismo de atração recebe o nome de acreção. As medições revelam que Dún Aonghasa contém um buraco negro com massa correspondente a centenas de milhões de vezes a massa solar.

Segundo Julien Wolf, localizar quasares nos limites do universo observável esclarece a evolução das estruturas centrais: quanto mais perto do início dos tempos eles surgem, mais rápido precisaram crescer ou mais densos nasceram.

Mecanismos de crescimento

Os pesquisadores calcularam cenários capazes de produzir massas desse porte em tempos tão remotos. Os dados obtidos condizem com a hipótese de colapso direto, processo em que uma nuvem densa de gás implode sob a própria força gravitacional e forma o buraco negro primário.

O ritmo de crescimento costuma respeitar o limite de Eddington, mecanismo autorregulador no qual temperaturas elevadas afastam o gás circundante. Dún Aonghasa amplia sua massa abaixo desse teto na fase observada, o que evidencia taxas variáveis de alimentação de matéria ao longo do tempo. O volume atual reforça que o objeto passou por períodos pretéritos de acreção intensa, possivelmente superiores a essa barreira física.

Se pesquisas futuras revelarem objetos semelhantes em épocas ainda mais próximas do Big Bang, o modelo de colapso direto perderá espaço. Diante dessa possibilidade, astrônomos avaliam a hipótese de buracos negros primordiais formados logo após o nascimento do Universo, servindo de sementes para o desenvolvimento dos gigantes cósmicos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.