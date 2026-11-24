Uma equipe liderada pelo astrônomo Julien Wolf, do Instituto Max Planck de Astronomia, identificou o quasar mais distante já registrado. O objeto cósmico recebeu o nome técnico J1504+6252 e o apelido de Dún Aonghasa. Ele existiu 630 milhões de anos após o Big Bang, superando a marca do recordista anterior em 40 milhões de anos.
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A detecção inicial ocorreu por meio do Euclid Wide Survey. Em seguida, observações adicionais confirmaram o achado com o uso do Observatório W.M. Keck, do Telescópio Espacial Hubble, do Large Binocular Telescope e do Telescópio Espacial James Webb. As análises apontaram um desvio para o vermelho de z = 8,13, estabelecendo o primeiro quasar confirmado com índice superior a oito.
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O desvio para o vermelho mede a alteração no comprimento de onda da luz provocada pela expansão do Universo até o ponto de observação. Esse dado permite calcular distâncias temporais e espaciais no cosmos.
Como funcionam os quasares
Quasares constituem os núcleos galácticos mais brilhantes do cosmos, alimentados por buracos negros supermassivos: o material vizinho forma um turbilhão de gás aquecido que brilha antes de submergir na estrutura gravitacional. Esse mecanismo de atração recebe o nome de acreção. As medições revelam que Dún Aonghasa contém um buraco negro com massa correspondente a centenas de milhões de vezes a massa solar.
Segundo Julien Wolf, localizar quasares nos limites do universo observável esclarece a evolução das estruturas centrais: quanto mais perto do início dos tempos eles surgem, mais rápido precisaram crescer ou mais densos nasceram.
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Mecanismos de crescimento
Os pesquisadores calcularam cenários capazes de produzir massas desse porte em tempos tão remotos. Os dados obtidos condizem com a hipótese de colapso direto, processo em que uma nuvem densa de gás implode sob a própria força gravitacional e forma o buraco negro primário.
O ritmo de crescimento costuma respeitar o limite de Eddington, mecanismo autorregulador no qual temperaturas elevadas afastam o gás circundante. Dún Aonghasa amplia sua massa abaixo desse teto na fase observada, o que evidencia taxas variáveis de alimentação de matéria ao longo do tempo. O volume atual reforça que o objeto passou por períodos pretéritos de acreção intensa, possivelmente superiores a essa barreira física.
Se pesquisas futuras revelarem objetos semelhantes em épocas ainda mais próximas do Big Bang, o modelo de colapso direto perderá espaço. Diante dessa possibilidade, astrônomos avaliam a hipótese de buracos negros primordiais formados logo após o nascimento do Universo, servindo de sementes para o desenvolvimento dos gigantes cósmicos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.