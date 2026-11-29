JC Júlia Costa

Sofia Vilaça, Bernardo Camargo e Cristiano Portela intensificam a revisão às vésperas do grande dia - (crédito: Ed Alves/ CB/D.A Press)

Hoje, milhares de estudantes encerram mais um ciclo: são as aplicações das provas do PAS 3, última das três etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS), que garante acesso à Universidade de Brasília (UnB). Os alunos encaram 120 questões sobre conteúdos do terceiro ano do ensino médio, separadas em quatro tipos — prova de conhecimentos e língua portugesa —, e redação.

Victor Maciel, professor de biologia, ressalta a importânbcia dee os alunos se prepararem psicologicamente. "O aluno já passou o ano inteiro fazendo o que ele tinha que fazer. Fez exercício, já sabe a matéria e revisou. Agora, é cuidar do emocional. Não é hora de ficar trabalhando aquelas questões que ele não sabe", diz.

Para Victor, os alunos que decidiram por continuar a estudar devem fortalecer o conhecimento nos conteúdos que têm facilidade, de forma a aumentar a chance de pontuação naquela matéria. O conselho do professor é usar a prova do vestibular tradicional da UnB como base. "Veja os temas que caíram e busque o que é do 3º ano. Caiu genética, análise de biologia molecular e biotecnologia. Se ele trabalhar esses conteúdos, consegue ter uma noção geral para a prova do PAS 3", explica.

Flávio Brancalhão, professor de física, reforça que "não adianta querer abraçar o mundo". Segundo ele, na sua disciplina prevalecem eletrostática, eletrodinâmica e circuitos elétricos — também cobrados no Enem, que pode servir como referência. Com pouco tempo para cada questão, Flávio aconselha que os alunos não fiquem presos a itens trabalhosos e voltem para eles apenas ao final da prova.

Interdisciplinaridade

O professor lembra a interdisciplinaridade do PAS: as obras cobradas na prova, mesmo que a princípio tratem de literatura, por exemplo, também podem se aplicar a outras disciplinas. "Galvani e Volta, um embate elétrico fala sobre pilha de eletricidade; tem uma obra sobre o eclipse que aconteceu em Sobral, no Ceará, onde vieram astrônomos para o Brasil para comprovar a teoria de Einstein", enumera.

Nas aulas de literatura do Galois, a professora Camilla Osiro busca, além de revisar as obras cobradas com os alunos, relacioná-las com outros conteúdos. "A UnB gosta de seguir eixos temáticos e fazer o aluno não decorar. Ela não está interessada no aluno-papagaio, mas que seja capaz de pensar, relacionar a obra e contextualizá-la", afirma.













Para a redação, o conselho da professora Hagda Vasconcelos é revisar as diferentes tipologias textuais. "Tendem ao dissertativo argumentativo, mas podem cobrar outras. É importante revisitar a estrutura narrativa e saber que, na hora, o tema pode surpreender", diz.

Para a professora, os temas da redação podem abordar, por exemplo, mudanças de comportamento da sociedade ou uma transição. "É muito importante compreender qual o propósito daquela temática. Para além de revisar, é hora de manter calma e compreender a intenção da banca e não se esquecer de seguir os padrões de escrita", aconselha.

Expectativas

Seguindo os conselhos dos professores, Bernardo Camargo, 17 anos, refez provas antigas de vestibular, e, assim, preparar-se. Sonhando com uma vaga em direito, está atento aos detalhes para maximizar a pontuação. "Falam que as obras são 30% da prova, mas há um adendo: você não pode só pegar uma apostila e começa a folhear, achando que vai gabaritar 30% da prova por causa disso. Elas estão lá para articular com o conteúdo", afirma.

Essa prova do PAS 3 representa também o final de uma maratona de vestibulares, depois de dois dias de Enem, no início do mês, e outras duas datas do vestibular tradicional da UnB, no último final de semana. "Eu já estou bem cansada, mas as minhas maiores expectativas para entrar na UnB são pelo PAS, e é no que estou focando mais, para o que estudei durante todo o ensino médio", diz Sofia Vilaça, de 17 anos, que busca uma vaga em engenharia de produção.

Aluno terceiro ano Cristiano Portela é favorável ao treino a partir das avaliações anteriores. "É bom para ver que cada prova é uma, e seguir firme todo dia." Com o objetivo de entrar no curso de nedicina, o estudante de 18 anos espera coroar a preparação feita durante todo o ensino médio no domingo. "No PAS 3, espero meu melhor desempenho da história. Acho que estudei mais do que nunca", afirma.

Fique ligado!

Prova: 29/11, a partir das 13h, somente no DF;

Chegada: antecedência mínima de uma hora do horário de início da prova;

Consulta ao local: individual, pela área do candidato, no site do Cebraspe: cebraspe.org.br/pas/subprogramas;

Inscritos: 11.762;

Vagas: 4.930 (2.813 para o 1º semestre e 2.117 para o 2º semestre de 2027)

Resultado final e primeira chamada: 17/2/2027;

Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe: (61) 3448-0100, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30;

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti