Correio Braziliense

Questões referentes à poesia são frequentes em vestibulares (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) liberou, nesta segunda-feira (23), a partir das 19h, a consulta individual ao gabarito oficial preliminar das provas de conhecimentos do vestibular da Universidade de Brasília (UnB). A consulta é feita na área do candidato, no site do Cebraspe, e fica disponível até 25 de novembro, conforme o cronograma do edital. Acesse: https://areadocandidato. cebraspe.org.br/Login

O gabarito reúne as respostas dos itens dos tipos A (certo ou errado), B (resposta numérica) e C (múltipla escolha). Os itens do tipo D, de resposta construída, e a redação têm outro documento, o padrão preliminar de resposta, previsto para esta segunda-feira no site do Cebraspe.

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O prazo para recorrer contra o gabarito preliminar e o padrão preliminar começa amanhã (24), às 10h, e corre sem interrupção até as 18h de quarta-feira (25). Os recursos são enviados pelo Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site do Cebraspe. No mesmo período e pelo mesmo sistema, o edital permite apresentar razões para a manutenção do gabarito.

Se um recurso levar à anulação de um item ou à alteração do gabarito, a decisão vale para todos os candidatos, tenham ou não recorrido. O Cebraspe não envia respostas individuais: as justificativas saem com o gabarito definitivo, previsto para 16 de dezembro. Contra o gabarito definitivo, o edital não admite recurso.

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