Raphaela Peixoto

Segundo a universidade, a proposta prevê a participação da comunidade acadêmica, da sociedade civil e da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) na construção de discussões e propostas para fortalecer a formação docente no país. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade de Brasília (UnB) aprovou, nesta sexta-feira (27/11), uma resolução que institui 2027 como o “Ano das Licenciaturas” na instituição. O anúncio foi feito pela reitora da universidade, Rozana Naves, em um vídeo publicado nas redes sociais. A iniciativa também marca a realização da 1ª Conferência das Licenciaturas da UnB, que pretende ampliar o debate sobre a formação de professores e o papel dos cursos de licenciatura na educação brasileira.

Segundo a universidade, a proposta prevê a participação da comunidade acadêmica, da sociedade civil e da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) na construção de discussões e propostas para fortalecer a formação docente no país. A iniciativa busca colocar em pauta os desafios enfrentados pelas licenciaturas e contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas à educação, especialmente em um momento de discussão sobre o planejamento educacional do Distrito Federal.

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Em vídeo divulgado após a aprovação da resolução, Rozana Naves destacou que a decisão representa uma oportunidade para a UnB ampliar sua participação nas discussões sobre as políticas educacionais. “É uma grande conquista e, com isso, a UnB pretende exercer o seu papel de liderança, de vanguarda e de incidência na formulação de políticas públicas, especialmente no ano de 2027, em que deverá ser concluída a discussão sobre o Plano Distrital de Educação”, afirmou a reitora.

As atividades preparatórias para a conferência serão organizadas de maneira democrática e descentralizada, por meio de grupos de trabalho divididos em sete eixos temáticos. Entre os assuntos previstos estão a valorização dos professores, o alinhamento das diretrizes curriculares e a melhoria da infraestrutura educacional. A proposta é reunir diferentes perspectivas sobre os desafios da formação docente e construir, de forma coletiva, caminhos para o fortalecimento das licenciaturas.

Ao longo do processo, a universidade pretende abrir espaço para que estudantes, professores, técnicos, gestores educacionais e representantes da sociedade civil acompanhem as discussões e contribuam com a elaboração dos documentos. O resultado esperado é a construção do Pacto pelas Licenciaturas da Universidade de Brasília, que deverá reunir as propostas e diretrizes formuladas durante o período de debates.