Programa Trainee Itaú 2025 abre inscrições; salário é de R$ 8,8 mil

RP Raphaela Peixoto

Para se inscrever é preciso ter inglês avançado para Negócios Atacado, disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo e para jornada de trabalho de 8 horas - (crédito: Solen Feyissa/Unsplash)

Começaram nesta quinta-feira (1º/8) as inscrições para o Programa Trainee 2025. O programa oferta vagas para pessoas de qualquer curso de longa duração (quatro anos ou mais) das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, com graduação a partir de dezembro de 2022 até dezembro de 2025. O salário ofertado é de R$ 8.800,00, mais participação nos lucros e resultados e benefícios.

Para se inscrever é preciso ter inglês avançado para Negócios Atacado e disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo. Caso esteja fora capital paulista, se necessário, o candidato receberá bolsa auxílio no valor de um salário para realocação. Interessados podem se inscrever por meio do site do processo seletivo, que também conta com um chatbot para tirar dúvidas e oferecer dicas sobre a seleção. O período de inscrições termina em 2 de setembro.

O processo seletivo desta edição será totalmente online. Os candidatos farão as seguintes fases: inscrição e testes; entrevistas individuais; dinâmica em grupo; e entrevista final com os executivos do banco. "Ao longo das etapas, os avaliadores levarão em consideração os conhecimentos e experiências anteriores dos candidatos, bem como a preparação prévia, capacidade de trabalhar com dados e de forma colaborativa. A capacidade dos candidatos em aprender, de pensar em soluções para os clientes, bem como se comunicar também são itens considerados durante as etapas", afirmou a nota da imprensa.

Além disso, nota frisa que "todos os executivos do banco passam por um treinamento de vieses inconscientes, para que a seleção tenha foco nas habilidades e potencialidades do candidato".

O programa terá duração de até 18 meses. Nele há possibilidade de seguir três trilhas distintas: Negócios Varejo, Negócios Atacado e Institucional, no qual serão desenvolvidas diferentes habilidades. Ao longo Trainee os selecionados passarão por treinamentos, rotações e imersões em algumas áreas. Eles participarão de projetos reais e desafiadores dos negócios do banco.