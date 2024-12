Funai abre inscrições para estágio em diversas áreas; veja como participar

FN Fabio Nakashima*

Funai abre inscrições para estágio com bolsas e vagas em todo o país; estudantes de diversas áreas podem participar - (crédito: Divulgação/Funai)

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo de estágio voltado para estudantes do ensino médio, técnico e superior. A iniciativa oferece oportunidades em diferentes áreas e regiões do país. As inscrições podem ser feitas pelo site (www.maisestagios.com.br) até 15 de janeiro de 2025.

Podem se candidatar estudantes com no mínimo 16 anos que estejam matriculados em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). No nível médio, há vagas para alunos de cursos técnicos em áreas como agrícola, agropecuária, edificações, informática, meio ambiente e secretariado. No nível superior, as áreas contempladas incluem administração, direito, psicologia, engenharia, pedagogia, ciências sociais, entre outras. É importante destacar que os estudantes não podem estar cursando o último semestre de suas formações.

O processo seletivo será realizado por meio de uma prova objetiva on-line no dia 19 de janeiro de 2025. Os candidatos responderão a questões de Língua Portuguesa, Informática, Atualidades e conhecimentos específicos sobre a questão indígena no Brasil. Os estagiários selecionados terão uma jornada de 20 horas semanais e receberão bolsas no valor de R$ 787,98 (nível superior) ou R$ 486,05 (nível médio), além de auxílio-transporte de R$ 10 por dia útil. A participação no processo seletivo é gratuita, sem cobrança de taxa.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues