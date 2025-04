STJ abre processo seletivo para estágio, com inscrições até 11 de abril

CB Correio Braziliense

A jornada é de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1.525 e auxílio-transporte de R$ 13,50 por dia estagiado - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Marcelo Thompson Flores*

O Supremo Tribunal de Justiça abriu processo seletivo para estágio, por meio da plataforma do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). A jornada de trabalho é de 20 horas semanais (4 horas diárias), com auxílio-transporte de R$ 13,50 por dia estagiado, e bolsa-auxílio de R$ 1.525. As inscrições vão até 11 de abril, às 12h, pelo site https://pp.ciee.org.br/vitrine/13097/detalhe.

Leia também: Caesb abre 80 vagas para empregado aprendiz; inscrições vão até 13 de abril

As vagas são destinadas a estudantes de instituições de ensino superior públicas e particulares do Distrito Federal e Entorno que estejam matriculados nos cursos de arquivologia, biblioteconomia, comunicação organizacional, jornalismo, publicidade e propaganda, estatística, pedagogia e secretariado executivo (bacharelado ou tecnólogo). A avaliação dos candidatos será feita em três etapas, envolvendo aplicação de prova on-line, análise curricular e entrevista.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues