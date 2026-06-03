500 vagas de estágio para estudantes de direito, psicologia e serviço social

Correio Braziliense

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 16h de 10 de Junho - (crédito: Divulgação/ TJMG)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu seleção com 500 oportunidades imediatas em comarcas de todo o estado e formação de cadastro reserva. Com bolsas de R$ 2.674,32 para graduação e R$ 3.392,40 para pós-graduação, além do auxílio-transporte de R$ 359,10, o processo seletivo exige que os estudantes estejam em diferentes períodos:

do curso de graduação em Direito que cursam no mínimo o 3º período;

do curso de graduação em Psicologia que cursam do 5º ao 7º períodos;

do curso de graduação em Serviço Social que cursam do 4º ao 6º períodos;

bacharéis em Direito que estejam cursando pós-graduação em Direito;

bacharéis em Serviço Social que estejam cursando pós-graduação na área de Serviço Social;

bacharéis em Psicologia que estejam cursando pós-graduação na área de Psicologia

A carga horária para realização do estágio é de 30 horas semanais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site https://bit.ly/4vqZT2w até as 16h, de 10/6. A prova objetiva será realizada on-line em 28 de junho.