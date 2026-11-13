Prêmio CAPES de Tese realiza edição em Recife e consagra 49 pesquisadores

*Por Syara Estrela
Realizada nesta quinta-feira (12), na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), em Recife, a 21ª edição do Prêmio CAPES de Tese ocorreu pela primeira vez fora de Brasília. O evento integrou as comemorações pelos 75 anos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e premiou 49 pesquisadores, além de conceder 96 menções honrosas.
Os três grandes prêmios da edição foram entregues a João Pedro Ferrari Souza (UFRGS), por sua pesquisa sobre Alzheimer, Guilherme Fidelis Peixer (UFSC), pelo uso de inteligência artificial na refrigeração magnética, e Larissa Silva Queiroz (UFRN), por métodos de conservação do patrimônio rochoso.
Durante a solenidade, que destacou o avanço da pós-graduação no país, também foi homenageado o ministro da Educação, Leonardo Barchini, servidor da CAPES há mais de 30 anos. A cerimônia contou com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da CAPES, Canal Educação, YouTube e pela plataforma Eduplay.
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