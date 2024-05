Servidores técnicos e docentes protestam por maiores reajustes

LC Lara Costa

Mobilização ocorre em paralelo a mesa de negociação com o governo. - (crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (21/5) à tarde, mais de mil pessoas protestaram em frente ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), durante reunião da mesa específica do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE). O objetivo da mobilização é pressionar o governo por maiores índices de reajuste salarial para os servidores técnicos e docentes de universidades e institutos federais brasileiros.

A manifestação continua nesta quarta (22), com a marcha da classe trabalhadora, a partir das 8h, no estacionamento da Funarte. Já na parte da tarde, às 16h, está prevista assembleia geral permanente das categorias, que terá como pauta a avaliação da contraproposta apresentada pelo governo federal.

Essa mobilização está sendo organizada pelas seguintes entidades sindicais: Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) e Federação de Sindicatos de trabalhadores técnico-administrativos em educação das instituições de ensino superior públicas do Brasil (Fasubra), com o apoio do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes).

Francisco de Assis dos Santos, coordenador da Fasubra, ratifica as propostas iniciais da greve como objetivos principais da manifestação. “Estamos concentrados aqui, na porta do MGI, fazendo pressão, falando da importância do governo ‘abrir o cofre’ e fechar uma boa negociação. Então, o objetivo é negociar novo reajuste considerando a reposição da inflação e a reestruturação da categoria, bem como a recomposição orçamentária das instituições”.

A proposta inicial do corpo docente foi de 22,71%, dividido em três parcelas iguais de 7,06% em 2024, 2025 e 2026. Já a contraproposta do governo foi de reajuste zero este ano, 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Agora, as entidades lutam para aumentar o reajuste de 2026, passando de 3,5% para 5%.

“A manifestação expressa indignação das categorias, o governo acredita que a educação é prioridade, mas isso não se reflete na prática, uma vez que os salários e as carreiras desses profissionais estão insuficientes”, defende Lucas Barbosa, coordenador do Sinasefe.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues