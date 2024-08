Aprovado, refugiado pede ajuda para custear mestrado na Inglaterra

LC Lara Costa*

Natural de Guiné-Bissau, na África Ocidental, e radicado como brasileiro, Jonatas Piña, 39 anos, foi aprovado para o mestrado de desenvolvimento internacional da Universidade de Bristol, em Londres, capital da Inglaterra. A escolha pela área é de caráter pessoal e político, porque ele quer fazer a diferença no próprio país e nos demais, tentando lutar contra mazelas sociais, como a pobreza, que é comum nos países emergentes.

Em busca de melhores condições de vida e devido à instabilidade política de seu país, o refugiado veio para o Brasil há dez anos com a esposa e os três filhos, e vai se formar em relações internacionais no Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) em 19 de agosto deste ano. Para sustentar a família, ele trabalha como professor de inglês, lecionando aulas particulares para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Essa não é a primeira vez que Jonatas passa em um processo seletivo fora do Brasil. Em 2023, ele chegou a ser selecionado para fazer mestrado na Dallas Baptist University (DBU), no Texas, nos Estados Unidos, mas não tinha condições financeiras para ir e teve de desistir do sonho. Hoje, para que possa estudar na Inglaterra, Jonatas precisa arrecadar cerca de 15 mil reais para arcar com os gastos, e já está disponibilizando doações e "vaquinhas" para possibilitar esse desejo.

Luta por mudança

Jonatas acredita ser um "jovem protagonista". Ele justifica essa denominação pelo fato de ter vários projetos para os quais quer contribuir, tendo em vista o desenvolvimento da sociedade: "Por onde passo, quero fazer alguma coisa para deixar minha marca".

"Eu escolhi estudar desenvolvimento internacional porque sempre quis contribuir de alguma maneira para a maioria dos países africanos ou emergentes. Então, um dos meus objetivos é poder contribuir desenhando projetos de desenvolvimento para esses lugares", explica.

Colocando o protagonismo em prática, Jonatas também é professor no Instituto Social da Criança e Adolescente (Isca), uma escola que criou, em conjunto com a esposa, para acolher e educar jovens carentes. "A nossa ideia é tirar os meninos do vício de drogas e combater o que mais estiver envolvido neste mundo. Por hoje, oferecemos esses cursos de reforço escolar e o inglês, que é fundamental. Não existe processo seletivo para o aluno entrar e o valor da matrícula e da mensalidade é R$ 50 reais cada."

Ser professor é algo que motiva Jonatas, que teve o pai, já falecido, como inspiração. "Ensinar é transferir conhecimento e ajudar outras pessoas a superarem limites. Sinto que estou dando uma contribuição muito valiosa para a sociedade ao preparar futuros profissionais, como presidentes, advogados, entre outros. E tudo hoje passa em uma sala de aula", afirma.

Planos futuros

Assim que se formar no mestrado, Jonatas pretende voltar para Guiné-Bissau para investir mais em iniciativas de combate à pobreza. Um dos planos é fortalecer a organização não governamental (ONG) que criou no país africano, chamada Associação de Bem-estar dos Menores Africanos, que atualmente atende 300 crianças e, no futuro, deve se tornar uma faculdade.

"Guiné-Bissau é muito pequeno e é um dos países mais pobres do mundo. Tem poucos quadros de professores nas universidades e poucos formados. Então, eu tenho esse mestrado para me ajudar não só a desenvolver meus projetos pessoais, como também as pessoas de famílias pobres", diz o professor.

Vaquinha

Para contribuir com algum valor, acesse as plataformas: Kickante e Apoia-se. Também é possível fazer um Pix diretamente para o número: (61) 99424-1899.

