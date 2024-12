Divulgado edital de abertura do 43º Exame de Ordem Unificado

CB Correio Braziliense

O exame será dividido em duas provas: objetiva, aplicada em 27 de abril; e prático-profissional, em 15 de junho. - (crédito: Divulgação.)

A coordenação nacional do Exame da Ordem Unificado (EOU) divulgou o edital de abertura do 43º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na última quinta-feira (26/12). O período para inscrições começa às 17h do dia 6 de janeiro e termina às 17h do dia 13 do mesmo mês.

Segundo o edital, a prova objetiva será aplicada em 27 de abril de 2025. Já a prova prático-profissional será aplicada na data provável de 15 de junho. A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado, nos termos do art. 8º, IV, da Lei 8.906/1994. Para se inscrever, acesse: https://l1nq.com/UZlaH.