Riachuelo abre vagas home office para analistas de sistemas

FN Fabio Nakashima*

Empresa oferece benefícios como auxílio home office, assistência médica e participação nos lucros - (crédito: Paulo de Araujo/CB/D.A Press)

A Riachuelo anunciou a abertura de processo seletivo para diversas vagas na área de tecnologia, todas em regime home office. A empresa busca profissionais qualificados para ocupar posições como analista de sistemas em diferentes especializações, incluindo backend .net, react, crédito consignado e dynamics. O objetivo é fortalecer sua equipe de tecnologia e aprimorar a plataforma de e-commerce da companhia. As inscrições estão abertas até 8 de março, e os candidatos podem se inscrever no site da empresa, no link: https://riachuelo.gupy.io/ .

Entre as vantagens oferecidas estão assistência médica e odontológica, vale-refeição e alimentação, auxílio-creche, previdência privada, seguro de vida, além de ajuda de custo para o home office e participação nos lucros e resultados. A empresa também mantém parcerias educacionais e concede descontos exclusivos para seus colaboradores.

O processo seletivo é composto por quatro etapas: cadastro no site oficial da empresa, entrevista com a equipe de recrutamento, entrevista técnica com o gestor da área e, por fim, a contratação. A Riachuelo enfatiza que busca talentos comprometidos com a inovação e o desenvolvimento contínuo, valores que norteiam sua atuação no setor varejista. Os interessados em fazer parte da equipe devem possuir experiência em análise de sistemas e conhecimento na área desejada.