Prova Nacional Docente: prazo de inscrições termina nesta quarta

RP Raphaela Peixoto

Participantes inscritos na PND têm até 1º de agosto para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85 - (crédito: Divulgação/Instituto TIM)

As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) encerram-se nesta quarta-feira (30/7). O prazo foi prorrogado na última sexta-feira (25/7) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Os candidatos devem se inscrever por meio do Sistema PND.

Podem participar estudantes concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e professores licenciados que desejam concorrer a vagas em concursos e processos seletivos realizados por redes de ensino que utilizam a PND como critério de seleção.

Leia também: Como a Prova Nacional Docente pode melhorar a seleção de professores no Brasil

Segundo o Inep, os estudantes habilitados devem acessar o Sistema PND, preencher os dados exigidos e concluir a inscrição. A prova tem como objetivo avaliar a formação de futuros docentes e subsidiar políticas públicas para a área da educação.

Podem se inscrever estudantes concluintes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas e professores com formação em cursos de licenciatura que tenham interesse em participar de concursos ou processos seletivos promovidos pelas redes de ensino que aderiram à PND como etapa de seleção.

Segundo o INEP, "os estudantes habilitados e devidamente inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas) 2025 por suas instituições de ensino devem acessar o Sistema PND, preencher as informações solicitadas e efetivar sua inscrição".

Leia também: Prova pode elevar a qualidade do ensino no país

Participantes inscritos na PND têm até 1º de agosto para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85. Segundo o edital da PND 2025, puderam solicitar isenção da taxa os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde e estudantes que já constam como inscritos no Enade.

A aplicação da prova está marcada para 26 de outubro de 2025. O exame seguirá os moldes do Enade das Licenciaturas, conforme diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A avaliação será dividida em duas partes: a primeira abordará a formação geral docente, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva comum a todas as áreas; a segunda trará 50 questões específicas da área de formação do candidato, como matemática, física, geografia, entre outras.

O balanço de adesões, divulgado pelo Ministério da Educação no início de julho, aponta que 22 unidades da federação e 1.508 cidades, das quais 18 são capitais, aderiram ao exame. Nesses casos, as redes públicas de ensino poderão usar a PND como etapa única ou complementar em seus concursos públicos, ou processos simplificados de contratação de professores.