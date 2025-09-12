RP Raphaela Peixoto

Câmara dos Deputados - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados aprovou novas diretrizes para o pagamento do auxílio-alimentação a trabalhadores terceirizados que atuam de forma contínua e exclusiva na Casa. A medida, que entra em vigor a partir de outubro, foi publicada em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados na quinta-feira (11/9).

Conforme a nova regulamentação, o valor do auxílio deverá seguir o que está previsto em instrumentos coletivos de trabalho ou sentenças normativas. Entretanto, independentemente desses acordos, o benefício não poderá ser inferior a R$ 47,65 líquidos por dia.

O texto detalha ainda as fórmulas para o cálculo mensal, levando em conta a média de dias trabalhados ao longo do ano. A quantia mensal será calculada multiplicando-se o valor diário por um número fixo de dias, conforme o tipo de jornada:

Segunda a sábado: valor diário x 26

Segunda a sexta e sábado intercalado: valor diário x 24

Segunda a sexta: valor diário x 22

Quatro dias por semana: valor diário x 18

Três dias por semana: valor diário x 14

Escala 12x36 horas: valor diário x 15

A norma determina que essas condições passem a integrar os editais de licitação para contratos que envolvam a contratação de mão de obra terceirizada. O pagamento deverá ser integralmente repassado aos trabalhadores, com base nas médias definidas, independentemente da quantidade de dias úteis em cada mês.

A Diretoria-Geral da Câmara será responsável por adotar as providências necessárias para adequar os contratos em vigor às novas exigências. A medida é considerada um avanço na padronização dos benefícios e no fortalecimento dos direitos dos profissionais terceirizados que prestam serviço ao Legislativo.