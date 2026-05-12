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CONFUSÃO PÓS JOGO

Flamengo pode perder mandos de campo após confusão no Maracanã

Clássico contra o Vasco, dia 3 de maio, deixou um morto e um com perda de visão permanente; procuradoria do STJD denuncia Fla, mandante do jogo

Torcedor do Vasco, Arthur Cortines perdeu a visão em confusão no clássico contra o Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução)
Torcedor do Vasco, Arthur Cortines perdeu a visão em confusão no clássico contra o Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução)

As confusões no entorno do Maracanã durante o clássico entre Flamengo e Vasco, no dia 3 de maio, podem gerar problemas para o Rubro-Negro. Afinal, a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Fla, mandante da partida, terminada em 2 x 2, por conta dos tumultos ocorridos antes e depois do clássico.

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Assim, segundo publicação do "ge" desta terça-feira (12/5), a procuradoria enquadrou o Flamengo no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto".

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Dessa forma, o julgamento ocorrerá na quinta-feira (14/5). Se receber punição, o Flamengo pode perder até dez mandos de campo. O artigo também prevê, afinal, multa de R$ 100 a 100 mil. Tal punição não serviria, no entanto, no jogo contra o Palmeiras, dia 23, visto que o Fla poderia entrar com efeito suspensivo. Além disso, ambas as equipes receberam denúncias no artigo 206 por atraso no início da partida. Assim, podem pegar multa de R$ 100 a R$ 1 mil por minuto de atraso.

Durante as confusões do lado de fora do estádio, um torcedor faleceu após receber diversas agressões, enquanto outro perdeu a visão do olho direito ao sofrer um tiro de borracha da Polícia Militar.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/05/2026 14:57
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