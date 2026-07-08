Segurança privada 2.0: as novas profissões que a tecnologia criou

Nathallie Lopes

Este profissional é responsável por operar veículos aéreos não tripulados para monitoramento de grandes áreas - (crédito: Imagem gerada por IA)

A segurança privada no Brasil está se transformando. A imagem do vigilante focado apenas na proteção física está dando lugar a um cenário onde a tecnologia é a protagonista. Esse movimento, impulsionado pela digitalização, cria novas profissões e exige habilidades que vão muito além do tradicional.

Com a recente modernização das leis do setor, por meio da Lei 14.967/2024, regulamentada em junho de 2026, o mercado já se adapta e busca profissionais capazes de operar sistemas complexos e analisar grandes volumes de dados. Fiscalizado pela Polícia Federal, o setor estima um aumento de até 50% nas contratações, com potencial para formalizar cerca de 300 mil novos trabalhadores. A mudança reflete uma necessidade global por uma segurança mais preditiva e inteligente, em vez de apenas reativa.

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As novas funções demonstram como a tecnologia está redesenhando as fronteiras da proteção patrimonial e de pessoas. A demanda por esses especialistas cresce à medida que empresas e condomínios investem em soluções mais sofisticadas para garantir a tranquilidade.

As novas carreiras da segurança

A tecnologia abriu um leque de oportunidades para quem deseja atuar na área de segurança. As novas vagas exigem conhecimento técnico e capacidade de adaptação. Confira as principais profissões que estão em alta:

Piloto de drone: este profissional é responsável por operar veículos aéreos não tripulados para monitoramento de grandes áreas, como fazendas, condomínios e perímetros industriais. Sua atuação permite uma vigilância mais ampla e rápida, identificando movimentações suspeitas com agilidade.

Analista de cibersegurança: com a crescente digitalização, a proteção de dados se tornou fundamental. O analista de cibersegurança atua na defesa de redes, sistemas e informações contra ataques de hackers, garantindo a integridade e a confidencialidade das operações de uma empresa.

Especialista em videomonitoramento inteligente: diferente do operador de câmeras tradicional, este especialista trabalha com softwares que usam inteligência artificial. Ele analisa padrões, reconhece rostos e placas de veículos, e configura alertas automáticos para prevenir incidentes antes que aconteçam.

Técnico em sistemas de segurança eletrônica: este profissional instala e realiza a manutenção de equipamentos de alta tecnologia, como fechaduras biométricas, sensores de presença inteligentes e sistemas de alarme integrados a aplicativos de celular. Seu trabalho é a base para o funcionamento de toda a estrutura de segurança moderna.

Como se preparar para as vagas do futuro

Para ingressar nessas novas carreiras, a qualificação é o caminho. O foco mudou da força física para a capacidade intelectual e técnica. Além de cursos de pilotagem de drones, graduações em segurança da informação e certificações em sistemas eletrônicos, a nova regulamentação tornou obrigatórios cursos de formação específicos para monitoramento eletrônico e supervisão operacional.

Buscar conhecimento em análise de dados e noções de programação também pode abrir portas. As empresas do setor valorizam profissionais que entendem a lógica por trás das ferramentas que operam, pois eles podem extrair o máximo de eficiência dos sistemas e contribuir para a melhoria contínua dos processos de segurança.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.